Escuelas Libres de Cultura brillan en el Anfiteatro La Gaviota

La Escuela Libre de Herrera, junto al Centro Cultural de Herrera y acompañada por talentosos percusionistas de Capotillo, Guachupita y Villa María, egresados del programa Escuelas Libres, ofreció un espectáculo cargado de energía, ritmo y talento, realizado en el recién inaugurado Anfiteatro La Gaviota, ubicado en la Ciudad Juan Bosch.

La presentación contó con la dirección de David Almengod, director del Programa de Escuelas Libres, quien además estuvo al frente, junto a Eudy Ramírez, del impactante número de tanques que formó parte de la puesta en escena.

Escuelas Libres de Cultura brillan en el Anfiteatro La GaviotaFuente externa

Durante la noche también se presentaron las diferentes compañías de Bellas Artes, todas bajo la sombrilla del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística, dirigido por Amaury Sánchez, demostrando la fuerza, diversidad y calidad del movimiento artístico nacional.

El público disfrutó de una producción de alto nivel, cuidadosamente montada por el Ministerio de Cultura, reafirmando su compromiso de seguir impulsando la formación y el desarrollo artístico en todo el país.

Una noche que celebró el talento joven, la música y el poder transformador de la cultura.