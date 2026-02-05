Un espacio para impulsar a jóvenes cineastas

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Los estudiantes universitarios de América Latina y de la República Dominicana celebran el lanzamiento de CLUFEST, el Primer Festival de Corto Latino, que tiene como propósito impulsar el talento, creatividad e ideas, del futuro del cine latinoamericano.

La iniciativa, de Universidad APEC (Unapec), abre oficialmente la convocatoria para los estudiantes universitarios de América Latina y el país, que deseen mostrar sus trabajos a través de cortometrajes, que también servirán como un intercambio cultural.

“El objetivo de este Festival es fomentar la producción audiovisual universitaria como medio de expresión artística, reflexión social y desarrollo cultural en la región latinoamericana”, resaltó Nathalie Almonte, profesora coordinadora de la carrera de Cinematografía.

Con el lema “Cine con Alma Latina”, este festival invita a estudiantes universitarios activos de instituciones de educación superior de República Dominicana y de universidades miembro de FELEFACS, ya sea de forma individual o en equipos de hasta cinco integrantes.

No solos los anteriores, podrán participar, también los estudiantes de centros e institutos técnicos.

Los participantes tendrán la libertad de presentar sus producciones en cualquier género, estilo narrativo o enfoque creativo, siempre que propongan una mirada reflexiva, crítica o poética.

Categorías y Premios

Premio Absoluto al Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Mezcla de Sonido y Musicalización, Mejor Guion, Mejor Edición, Mejor Cartel de Cine, Mejor Corto Documental, Mejor Corto Internacional, Mejor Animación o Cortometraje Experimental y Premio del Público al Corto más Popular.