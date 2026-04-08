Especialistas hablan sobre los idiomas prehispánicos

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El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio “Voces de la Isla: Idiomas originarios de la Española”, un espacio de reflexión que abordó la diversidad lingüística existente en la isla antes de la llegada de los europeos.

La actividad contó con la participación del escritor, músico y antropólogo Leonardo Nin, y del poeta, ensayista e investigador Rafael García Bidó, quienes compartieron hallazgos y aproximaciones en torno a las lenguas de los primeros pobladores de la isla.

Señalaron los expositores, que al momento del contacto europeo en 1492, en la Española convivían diversos grupos con raíces, vocabularios y sonoridades propias, que adoptaron el taíno como lengua principal de intercambio. Presentaron una aproximación de cómo sonaba esta lengua, usada tanto para la comunicación cotidiana como para las transacciones comerciales.

Permanencia del taíno en el español caribeño

Los investigadores expusieron avances en el estudio de las lenguas originarias de la isla, destacando que numerosos rasgos del taíno siguen presentes en el español caribeño.

Aunque esta lengua se considere desaparecida, su estructura y huellas fonéticas aún se reflejan en expresiones comunes y formas del habla en la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

En su intervención, Leonardo Nin explicó los métodos comparativos que emplea para reconstruir la fonología taína a partir de raíces conservadas en palabras como “maví”, “bejuco”, “anaiboa”, “maíz” o “iguana”.

El experto detalló que estos elementos permiten inferir significados, sonidos y estructuras gramaticales que sobrevivieron al contacto colonial.

De su lado, Rafael García Bidó profundizó en la clasificación de los tres idiomas que coexistieron en la isla y en los rasgos fonéticos que distinguían al taíno del resto.