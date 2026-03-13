¿Qué hace específicamente la empresa de IA fundada por Ben Affleck que Netflix compró?

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Fundada en 2022 en Los Ángeles, la empresa de Affleck se dedica a crear modelos de IA basados en los diarios de una producción que ya existe para que los cineastas los puedan introducir en el proceso de postproducción.

El primer modelo de esta empresa fue entrenado «para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta», explicó el actor en el comunicado.

InterPositive también de dispone de restricciones «para proteger la intención creativa, de modo que las herramientas estén diseñadas para una exploración responsable, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas y garantizando que los beneficios de esta tecnología se reflejen directamente en la historia que intentan contar», precisó.

Con esta tecnología, se agilizará varios procesos de edición en las películas. (Imagen ilustrativa Infobae).

«Las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa»



«Creemos que las nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no limitarla ni reemplazar el trabajo de guionistas, directores, actores y equipos. Ben y su equipo en InterPositive forman parte de una larga tradición en nuestra industria de artistas que lideran el uso de la innovación en la narrativa», sentenció por su parte la directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria.

Aunque no se han precisado los términos financieros de este acuerdo, la adquisición de Netflix sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

A finales de 2025, Disney anunció que invertiría 1.000 millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

(Con información de EFE)