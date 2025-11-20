Estrategias para aprender a defenderse del maltrato

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Todas las personas estamos expuestos en nuestra vida diaria a pequeñas y grandes agresiones, la mayoría verbales y algunas incluso físicas, pero no todas reaccionamos o respondemos de igual manera, a estos maltratos, ante los cuales algunas personas permanecen pasivas mientras que, en cambio, otras se rebelan.

Por ejemplo, cuando su pareja o un familiar les habla mal, cuando su jefe les provoca estrés al exigirle tareas que exceden sus funciones laborales, cuando alguien les menosprecia abiertamente en una discusión o cuando un desconocido les empuja al caminar por la calle, algunas personas protestan y reaccionan, mientras que otras se callan y dejan que las avasallen.

El reconocido psiquiatra Christophe Massin, que practica la psicoterapia en Francia desde hace treinta años y en sus investigaciones se ha interesado por la psicología perinatal y los riesgos psicosociales en la vida profesional, ha investigado de dónde provienen las diferencias tan marcadas en nuestras respuestas antes las agresiones y maltratos de nuestro día a día.

Para indagar en estas cuestiones, Massin (www.linkedin.com/in/christophe-massin-33892133/) ha analizado los paralelismos entre la inmunidad fisiológica (defensas naturales del cuerpo humano) y la denominada inmunidad psicológica (las estrategias y herramientas mentales que utilizamos para defendernos de las agresiones y afrontar los maltratos en nuestras relaciones y actividades diarias).

Al igual que a nivel somático nuestro organismo debe ser capaz de desplegar sus defensas ante la invasión de un cuerpo extraño o para luchar contra una infección, y reaccionar para protegernos sobre todo de los gérmenes patógenos, también necesitamos ser capaces de defendernos a nivel psicológico y emocional, señala este psicoterapeuta.

“El hecho de que algunas personas no estén tan bien equipadas como otras para lidiar contra las agresiones pueden tener consecuencias graves ya que el sufrimiento que causa en ellas el abuso, puede fomentar trastornos físicos y mentales, depresión o incluso una espiral de violencia doméstica”, advierte.

En su consulta, Massin descubrió que es frecuente que haya personas con deficiencias en su capacidad para protegerse de una forma sana. “La indefensión ante los ataques puede causarle daños con el tiempo —si no oponen ninguna resistencia—, y también a corto plazo porque los afectados se autoculpan y se reprochan a sí mismas su falta de respuesta”.

En su libro ‘Saber defenderse’, Massin señala “que tomar conciencia de nuestros mecanismos de defensa y de nuestro propio funcionamiento psicológico es un requisito fundamental para realizar un verdadero trabajo de fortalecimiento de la inmunidad psicológica, que nos permitirá poner fin a la impotencia y la culpa y reconciliarnos con nosotros mismos”.

“Desarrollar la inmunidad psicológica, a diario, sin por ello convertirse en agresor, es esencial para todo adulto que aspire al respeto y la paz a nivel individual, y también colectivo, porque estamos expuestos, a través de los medios de comunicación, a riesgos de intoxicación, manipulaciones malintencionadas y a todo tipo de presiones”. Agrega que, las personas no están bien equipadas psicológicamente para lidiar contra las agresiones.