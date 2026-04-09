Estudiantes del ITLA parten a la NASA para competir en reto de exploración espacial

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Los equipos del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) partieron la mañana de este miércoles hacia la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, para representar a la institución y al país en la prestigiosa competencia Human Exploration Rover Challenge (HERC) 2026.

Este hito marca un logro sin precedentes para la educación superior dominicana, ya que el ITLA se convierte en la primera institución del país en clasificar simultáneamente en las dos categorías de esta competencia internacional: Human Powered (HP) y Remote Controlled (RC).

Los equipos, que forman parte del proyecto RDX, están integrados por estudiantes de diversas áreas como mecatrónica, diseño industrial y multimedia, quienes han desarrollado vehículos capaces de desplazarse en terrenos que simulan la superficie de otros planetas, combinando innovación, creatividad y rigurosidad técnica.

La competencia se celebrará del 9 al 11 de abril de 2026 en el U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, Alabama, donde universidades de todo el mundo pondrán a prueba sus prototipos en un entorno que recrea condiciones de exploración espacial.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó el orgullo institucional que representa este logro y el impacto que tiene para el país.

“Hoy vemos partir a nuestros estudiantes hacia la NASA con la satisfacción de saber que llevan consigo meses de esfuerzo, disciplina y pasión por la innovación. Confiamos plenamente en su talento y en su capacidad de representar dignamente al ITLA y a la República Dominicana en este escenario internacional”, expresó.

En cambio, Melvin Núñez, capitán del equipo de la categoría Human Powered, resaltó el desafío técnico que implica la competencia.

“Este proyecto ha sido un reto enorme, porque implica diseñar y construir desde cero un vehículo bajo estándares exigentes de la NASA. Estamos en la etapa final y listos para demostrar todo lo que hemos logrado como equipo”, afirmó.

Mientras que Jarlyn Reynoso, líder del equipo en la categoría Remote Controlled, subrayó el valor del trabajo colaborativo y el compromiso del grupo.

“Llegar hasta aquí ha sido el resultado de muchas horas de trabajo, aprendizaje y dedicación. Nos sentimos orgullosos de representar al país y de demostrar que el talento dominicano tiene un lugar en la innovación y la exploración espacial”, señaló.

La participación del ITLA en el Rover Challenge 2026 reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada y el impulso del talento joven dominicano, posicionando a la República Dominicana en escenarios internacionales de alto.