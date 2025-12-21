Fraudes digitales en crecimiento: claves para resguardar tu información personal

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El experto en ciberseguridad, Andrés Lagua, advirtió que los fraudes digitales siguen en aumento y que la mejor defensa para proteger la información personal y financiera de los ciudadanos, es aplicar medidas básicas, pero efectivas.

Lagua explicó que una de las acciones más importantes es el uso de contraseñas robustas, las cuales deben combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, con una longitud mayor a 12 caracteres.

A esto se suma la Autenticación Multifactor (MFA), que añade una capa extra de seguridad, y evitar el uso de software ilegal o pirata, ya que suele ser una puerta de entrada para los ataques.

Además, dijo que entre los errores más frecuentes cometidos a nivel mundial se encuentran: reutilizar la misma contraseña en varios sitios web, acceder a enlaces no verificados e ignorar las advertencias de seguridad de los sistemas operativos.

Tendencias de ciberataques que podrían afectar República Dominicana El especialista señaló que una de las tendencias más preocupantes es el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa para cometer fraudes.

“Hoy se están usando audios y videos falsos para suplantar identidades y cometer fraudes financieros”, explicó.

Como ejemplo citó el caso ocurrido en Hong Kong en 2024, donde se sustrajeron alrededor de 40 millones de dólares mediante este método, asimismo, alertó sobre robo de información, un riesgo permanente para usuarios y empresas.

Señales para detectar un fraude digital

Lagua indicó que existen señales claras que pueden alertar a las personas sobre un posible fraude, entre ellas: mensajes con urgencia excesiva, remitentes sospechosos o desconocidos, solicitudes de datos sensibles como contraseñas o información bancaria, así como ofertas y promociones exageradas que parecen demasiado buenas para ser reales.

Entre las medidas de seguridad imprescindibles, el experto destacó: mantener siempre activado el MFA, usar contraseñas únicas para cada sitio o plataforma, errores más comunes en ciberseguridad.

Dijo también que los ataques más comunes en redes sociales son el Phishing, que es un ciberataque de ingeniería social donde delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas (Ej. bancos) para robar información confidencial como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas, usando correos electrónicos, mensajes o llamadas con enlaces falsos a sitios web fraudulentos o archivos infectados para engañar a los usuarios.

Por otra parte, figura el malware a través de enlaces, que es un enlace con virus hipervínculo, diseñado para instalar programas y robar datos personales al hacer clic en él.

Como siempre, el tan famoso robo de identidad, estafas de índoles románticas, y de compra y venta de artículos.

¿Qué hacer tras un posible ciberataque?

Ante un ataque, Andrés Lagua recomienda actuar de inmediato, aislando el dispositivo de la red para evitar que el ataque se propague, cambiando todas las contraseñas de los portales y dispositivos, informando de inmediato a las entidades bancarias si hay riesgo financiero, documentar toda la información del ataque para que se pueda mostrar como evidencias en caso de que haya algún fraude financiero, reportando la primera plataforma que fue infectada, realizando una denuncia formal ante las autoridades competentes y monitoreando todas las cuentas electrónicas para poder percatarse de alguna anomalía.