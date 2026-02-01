Quién es Jimmy Rosario, el nuevo rector del ITLA

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el Decreto núm. 65-26 al ingeniero Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), institución líder en educación tecnológica superior en el país.

Rosario Bernard cuenta con más de 25 años de experiencia en procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial. Su trayectoria incluye la dirección de equipos multidisciplinarios de gran escala, la optimización de inversiones públicas en tecnología y aportes al diseño de políticas nacionales en materia de agenda digital y gobernanza tecnológica.

En el ámbito académico, ha ejercido la docencia universitaria por más de dos décadas y ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. Conoce de primera mano la dinámica del ITLA, donde anteriormente se desempeñó en áreas clave como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la consolidación de una visión educativa centrada en la innovación, la inclusión y la excelencia académica.

La designación de Rosario Bernard se enmarca en el proceso de cambios y fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a elevar la calidad de la gestión pública y consolidar instituciones más eficientes y modernas