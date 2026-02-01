Nuevos cargos
ITLA tiene nuevo rector: Jimmy Rosario Bernard designado por el presidente Luis Abinader
El presidente de la República, Luis Abinader, designó al ingeniero Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), mediante el Decreto núm. 65-26, emitido el 31 de enero de 2026. La disposición fue adoptada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128 de la Constitución y la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y ordena su notificación a las instituciones correspondientes para fines de conocimiento y ejecución.
Con esta designación, el ITLA pasa a ser dirigido por un profesional con más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial. Rosario Bernard cuenta con estudios de Doctorado en Ingeniería Informática y ha desempeñado funciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su labor como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, director general de TIC del Ministerio de Educación y director general de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Durante su trayectoria, ha coordinado proyectos de alto impacto vinculados a la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, además de gestionar alianzas de cooperación con importantes actores internacionales del sector. Su experiencia incluye la dirección de equipos multidisciplinarios de gran escala y la optimización de inversiones públicas en tecnología, así como aportes al diseño de políticas nacionales en materia de agenda digital y gobernanza tecnológica.
En el ámbito académico, el nuevo rector ha ejercido la docencia universitaria por más de dos décadas y ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior públicas y privadas. De manera particular, conoce de primera mano la dinámica del ITLA, donde anteriormente se desempeñó en áreas clave como bienestar estudiantil, calidad académica e investigación, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la consolidación de una visión educativa centrada en la innovación, la inclusión y la excelencia académica.
Esta designación se enmarca dentro del proceso de cambios y fortalecimiento del tren gubernamental impulsado por el Poder Ejecutivo, orientado a elevar la calidad de la gestión pública y a consolidar instituciones más eficientes, modernas y alineadas con los desafíos del desarrollo nacional. Con esta decisión, el Gobierno reafirma su apuesta por profesionales altamente preparados, con probada capacidad técnica y visión estratégica, para conducir entidades clave del Estado y garantizar resultados sostenibles en beneficio de la ciudadanía.