No basta con usarla bien: expertos advierten que la Inteligencia Artificial necesita límites legales urgentes

La Inteligencia Artificial (IA) cambió el mundo, la forma en que se analiza la data y hasta la manera en que se construye el pensamiento, por lo que urge legislar para regular su uso y su desarrollo, sin que se lacere la democracia. A esa conclusión arribaron los expertos que participaron en la primera edición de “Conversaciones Naranja”, una iniciativa de la Embajada del Reino de los Países Bajos, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Durante la actividad, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, argumentó que la IA es buena dependiendo las manos en las que se coloque y cuáles son las herramientas de carácter legal para establecer puntos de partida y límites para su uso correcto. “Se debe legislar para que la actuación de la IA tenga un marco legal, un límite que indique hasta dónde llegamos y cómo la usamos”, dijo y luego precisó que para el 2030 esta tecnología representará el 2.2% del Producto Interno Bruto Mundial.

Al participar en un panel de expertos moderado por el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, el funcionario consideró que el concepto de IA no debe asumirse simplemente como una herramienta tecnológica, sino como un componente fundamental para el desarrollo de los modelos democráticos del siglo XXI, donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el debate público.

En tanto que, Syra Taveras Pineda, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), aseguró que la IA ya cambió el mundo y continuará cambiándolo a una velocidad mayor. “Tenemos que enfocarnos no solo en su uso, sino en el desarrollo de esas tecnologías que nos han llevado a la incapacidad de profundizar, porque han sido diseñadas para el extractivismo y las ganancias, y no para el bien común”, expresó.

Gómez Mazara y Taveras Pineda sostuvieron que ante el uso de la IA apelar a un uso ético y a la educación no es suficiente, las leyes son necesarias.

Durante su intervención en el panel, Santiago Gallur, coordinador de los programas doctorales en Ciencias Sociales y Comunicación de INTEC, reflexionó sobre el rol de la educación y el pensamiento crítico en entornos digitales, abogó por educar sobre el uso ético de la IA, enseñar para qué sirve y para qué no.

Mientras, Claudia Felipe Torres, coordinadora del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana, Cuba, ofreció una perspectiva internacional sobre ética, derechos humanos y marcos normativos emergentes. Dijo que la mayor concentración de información que maneja la IA proviene de Estados Unidos, un 75% aproximadamente, mientras que China representa un 15%, lo cual puede generar sesgos en el tratamiento de la información.

Conferencia Magistral

Durante la actividad, el magistrado Amaury Reyes Torres, del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia magistral “El impacto de la Inteligencia Artificial en la democracia”, en la que analizó la IA desde la perspectiva del Estado de derecho y destacó la necesidad de preservar los principios constitucionales.

“Existen parámetros que no deben olvidarse ante el poder tecnológico contemporáneo y que nos invitan a usarlo más sobre todo cuando los derechos de las personas están involucrados en un estado social y democrático de derecho, que es el modelo de Estado de República Dominicana”, puntualizó el juez Reyes Torres.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del rector del INTEC, Arturo Del Villar, quien destacó el papel de la universidad, y en particular de una universidad tecnológica, como espacio crítico para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la democracia.

En su intervención, subrayó que los debates públicos, tradicionalmente desarrollados en plazas y parlamentos, hoy se trasladan a entornos digitales mediados por algoritmos, lo que obliga a repensar las reglas de la convivencia democrática. En ese contexto, planteó la necesidad de evitar el determinismo tecnológico y reafirmó la apuesta del INTEC por un humanismo digital, en el que la tecnología sea una herramienta de empoderamiento ciudadano y no de control.

En tanto, el embajador del Reino de los Países Bajos en República Dominicana, Frank Keurhorst, ofreció una visión internacional sobre el impacto dual de la inteligencia artificial en la democracia, en la que destacó su potencial transformador como los riesgos que entraña.

En su discurso, señaló que la IA puede contribuir a servicios públicos más eficientes, a una mayor participación ciudadana y a una mejor comprensión de temas complejos por parte de los votantes. Al mismo tiempo, advirtió sobre amenazas como la desinformación a gran escala, los deepfakes y la manipulación del debate público, fenómenos que dijo pueden socavar la confianza en las instituciones y en los procesos electorales.

El encuentro, realizado en el campus del INTEC, reunió a representantes del sector público, los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil.

Con esta iniciativa, la Embajada del Reino de los Países Bajos y el INTEC generan un espacio para el fortalecimiento del diálogo sobre innovación responsable, gobernanza digital y defensa de la democracia en la era de la inteligencia artificial.