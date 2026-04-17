ExpoSostenible 2026: Destacan su impacto en la sostenibilidad y la proyección internacional

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El destacado joven empresario Joel Chalas, destacó la relevancia de la ExpoSostenible 2026 en su segunda edición, calificándola como una plataforma clave para promover el desarrollo sostenible, la innovación ambiental y el compromiso colectivo con la protección del medioambiente.

Chalas manifestó que una vez más este evento se consolidó como un espacio estratégico en el que convergieron empresas, instituciones públicas, emprendedores y expertos en sostenibilidad, con el objetivo de impulsar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales actuales.

“ExpoSostenible 2026 no solo es una vitrina de iniciativas verdes, sino un motor de cambio que fomenta la adopción de prácticas responsables en todos los sectores productivos del país”, puntualizó.

El empresario externó que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales. En ese sentido, resaltó que este tipo de iniciativas contribuyen significativamente a crear conciencia ciudadana y a fortalecer políticas orientadas a la protección del entorno.

Asimismo, Chalas fue categórico en indicar el impacto positivo que tiene la ExpoSostenible en la proyección internacional de la República Dominicana. Afirmando que eventos de esta naturaleza posicionan al país como un referente en la región del Caribe en materia de sostenibilidad, innovación y responsabilidad ambiental.

“República Dominicana está enviando un mensaje claro al mundo: estamos comprometidos con un futuro más verde, resiliente y sostenible. Este tipo de plataformas elevan nuestra reputación internacional y atraen inversiones alineadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)”, afirmó Joel Chalas.

El también reconocido político aprovechó para felicitar a Samuel Sena y Persio Sully Maldonado como organizadores del evento, así como resaltar las exposiciones de Wellington Arnaud, director del Inapa; Millizen Uribe, subdirectora del periódico HOY; a la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, entre otras personalidades.

Por último, reiteró el llamado a todos los sectores a sumarse a esta iniciativa en los años por venir, destacando que el éxito de la sostenibilidad depende de la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil.

La segunda edición de la ExpoSostenible 2026 reafirmó su papel como catalizador de cambios positivos, impulsando una visión de desarrollo que prioriza el bienestar del planeta y de las futuras generaciones.