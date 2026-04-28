El fascinante closet de la Reina Isabel II

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La figura de Isabel II sigue marcando la historia británica, incluso después de su fallecimiento. El pasado 21 de abril de 2026, la monarca habría celebrado su centenario, una fecha que ha motivado diversas conmemoraciones en el Reino Unido. Entre ellas destaca una exposición en Londres que pone el foco en uno de los aspectos más icónicos de su legado: su estilo.

Bajo el título Queen Elizabeth II: Her Life in Style, esta muestra se presenta como la más completa jamás realizada sobre la moda de la soberana.

Reúne 300 piezas, muchas de ellas exhibidas por primera vez, ofreciendo un recorrido detallado por diez décadas de vida pública y privada. Desde sus primeros años como princesa hasta su consolidación como reina, la exposición ilustra cómo su vestimenta evolucionó junto con su papel institucional y su influencia global.

Organizada en The King’s Gallery, ubicada cerca del Palacio de Buckingham, la exhibición permite apreciar tanto atuendos cotidianos como piezas diseñadas para momentos históricos.

Entre los elementos más destacados se encuentran su vestido de novia de 1947 y el vestido de coronación de 1953, ambos creados por el reconocido diseñador Norman Hartnell.

También se incluyen conjuntos emblemáticos como el traje turquesa que lució en la boda de la princesa Margarita en 1960, así como su vestimenta de bautizo.

Medios internacionales han resaltado que esta exposición no solo revisita la moda como elemento estético, sino también como herramienta de comunicación política y cultural. A lo largo de su reinado (el más extenso en la historia de Gran Bretaña) Isabel II utilizó el vestuario para proyectar estabilidad, cercanía y representación nacional en eventos de alto nivel. Caroline de Guitaut, curadora de la muestra, ha señalado en declaraciones recogidas por la prensa que esta iniciativa busca “celebrar su estilo británico tan único y su legado en la moda” en un año especialmente significativo. La exposición estará abierta al público del 10 de abril al 18 de octubre de 2026, con acceso mediante reserva previa.

Se espera que atraiga a miles de visitantes, tanto por el valor histórico de las piezas como por el interés global que aún despierta la figura de la reina.

Más que un recorrido por la moda, esta muestra se posiciona como un testimonio de una era, donde cada prenda refleja no solo tendencias, sino también el peso de una institución que definió gran parte del siglo XX y principios del XXI.