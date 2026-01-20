Firman acuerdo para impulsar acciones en favor del embellecimiento vial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (Digecac) y la Fundación Roger, firmaron este lunes un acuerdo de colaboración mutua con el objetivo de ejecutar programas y proyectos conjuntos orientados al embellecimiento, reforestación, recolección de residuos, educación ambiental y restauración ecológica de vías en espacios naturales y urbanos.

El acto de firma de este acuerdo se realizó en el auditorio de la Digecac y fue encabezado por el director general de la institución, Dr. Rodolfo Valera Grullón, y el presidente de la Fundación Roger, Carlos Samuel Montilla, quienes formalizaron el compromiso, cuyas acciones tendrán un alcance nacional.

El acuerdo se enmarca en el desarrollo del programa “Contacto Verde”, una iniciativa de la Fundación Roger orientada a fortalecer la preservación del patrimonio medioambiental y cultural, mediante acciones de reforestación, embellecimiento comunitario, educación ambiental y voluntariado intergeneracional.

Durante el acto, el director general de la Digecac, Dr. Rodolfo Valera Grullón, destacó los esfuerzos que realiza la institución en favor del medio ambiente, destacando la visión compartida entre ambas entidades orientadas a ese fin.

Con este acuerdo se procura realizar un trabajo conjunto para la preservación del medio ambiente en avenidas, carreteras de circunvalación y todos aquellos entornos de la geografía nacional que debemos conservar y proteger. La Fundación Roger y nosotros compartimos una visión común, y la palabra embellecimiento forma parte esencial de su misión”, expresó Valera Grullón.

El funcionario agregó que este convenio forma parte de la política clara a favor del medio ambiente que impulsa el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, orientada a promover instituciones abiertas al pueblo y al trabajo mancomunado para el desarrollo sostenible del país.

“Nuestro Gobierno procura que las instituciones estén abiertas a recibir al pueblo para desarrollar proyectos que mejoren al país, trabajando de manera mancomunada por el bienestar de todos”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Roger, Carlos Samuel Montilla, expresó que el convenio trasciende lo institucional y representa un compromiso con el país y con la naturaleza.

“Este pacto no es solo con nosotros, sino con la naturaleza. La fundación asume un reto muy grande. Estamos hablando de un plan nacional que busca la preservación del patrimonio medioambiental y cultural, ampliando nuestras operaciones junto a la Digecac”, afirmó Montilla.

Compromisos de ambas instituciones

En virtud del convenio, la Digecac se compromete a proveer asistencia técnica, maquinaria, materiales y apoyo logístico para las jornadas ambientales, así como a coordinar y supervisar las labores en carreteras, avenidas y espacios públicos. Además, facilitará la articulación institucional con el Ministerio de Medio Ambiente, ayuntamientos y otras dependencias gubernamentales, y promoverá capacitaciones ambientales para su personal y voluntarios.

Por su parte, la Fundación Roger asumirá la planificación y ejecución conjunta de proyectos de preservación ambiental, aportando voluntarios, capital social, asistencia comunitaria y soporte técnico. Entre sus responsabilidades figuran la creación de células de voluntariado estudiantil, el desarrollo de actividades educativas permanentes, programas extracurriculares, clubes ambientales escolares y acciones orientadas a la conservación del patrimonio histórico, cultural y ecológico del país.

Además de los representantes de ambas instituciones, en el acto estuvieron presentes por parte de la Digecac, Fiordaliza Martínez, encargada de Gestión Humana; Francis Paulino, asistente general de Despacho; Roberto Araujo, encargado de Libre Acceso a la Información; Hanosky Paredes, en representación del encargado jurídico Johnny Carpio; Branlys Quezada, encargado financiero; Miguel Diloné, encargado de planificación.

En representación de la Fundación Roger, además de su presidente Carlos Samuel Montilla, participaron Jesús Espíritu, vicepresidente, Ana Rosa Castro, encargada legal, así como personal administrativo.