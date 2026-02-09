Foro constitucional en el exterior: ¿Cómo se defienden los derechos de dominicanos fuera de la patria?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO.- La Fundación de Servicios, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior (FUNSEDE) y la Universidad del Caribe (UNICARIBE) celebrarán el tercer Foro Constitucional “Pro igualdad Ciudadana Dominicanos en el Exterior”, para unirse a la conmemoración de los pilares fundamentales de la identidad nacional durante el Mes de la Patria en la Republica Dominicana.

El importante foro constitucional, dirigido a los profesionales y estudiantes de derecho, así como al público en general, está programado para este miércoles 18 de febrero a partir de las 6:00 de la tarde en el campus de Santo Domingo.

Como conferencista invitado participará el licenciado Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la Republica, para debatir las reformas que actualmente debe encarar el país con relación a la modificación de nuestra Carta Magna en los artículos 20, 22 y 39 de la misma.

Pablo Rodríguez, presidente de FUNSEDE informó que el debate servirá para analizar los puntos de divergencia de nuestra Carta Magna con relación a los derechos civiles, políticos y constitucionales que se le han negados a ciudadanos dominicanos que residen fuera del país.

“El articulo 20 constituye una discriminación ciudadana en cuanto a la de ejercer el derecho a elegir y ser elegible para los cargos de presidente y vicepresidente de la Republica, presentando una contradicción Constitucional frente a los artículos 22 y 39.1-3”, precisó Rodríguez.

Adelantó que con este tercer foro se reitera el llamado a los partidos políticos, a sus líderes y seguidores a expresar sus criterios en referencia a la manera en que se vulneran los derechos constitucionales de los compatriotas que residen en el exterior.

El canciller de Unicaribe, doctor José Alejandro Aybar, tendrá a su cargo la bienvenida y presentación de los expositores previo al desarrollo del panel, mientras que Pablo Rodríguez tendrá a su cargo las palabras de cierre.

En esta tercera versión del Foro Constitucional se pasara revista a la jurisprudencia TC/003312, establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 7 de la Ley 2569-50, dictada por dicho organismo en el año 2012 y el decreto 430-17 del Poder Ejecutivo.

Francisco Domínguez Brito, es un abogado y político nativo de Santiago de los Caballeros, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), con maestría en derecho civil en la Universidad Pantheon –Assas de Paris, Francia.

También participará en el debate el destacado jurista y dirigente político Marino Mendoza, quien fuera secretario de Estado de la Presidencia, diputado, miembro suplente de la Junta Central Electoral (JCE) y, más recientemente, juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Los organizadores del foro, destacaron que el evento de miércoles 18 de febrero, servirá además para que los dominicanos en el exterior se unan a este ambiente de fervor patriótico, donde los colores de la bandera nacional ondean con más orgullo que nunca y el eco de las gestas heroicas resuena en cada rincón.

Es un tiempo para reflexionar sobre el pasado, honrar a los próceres que forjaron la nación y reafirmar el compromiso con un futuro próspero y soberano. Más que una simple celebración; representa un viaje a través de la historia, la cultura y los valores que definen la esencia dominicana.

Constituida jurídicamente, la Fundación de Servicios, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior (Funsede) es una organización creada con el propósito de trabajar en beneficios de los cerca de tres millones de dominicanos residente fuera del territorio nacional y que para las elecciones del 2024 se proyecta que estén registrados un millón 200 electores.

La institución presidida por el periodista Pablo Rodríguez está destinada a prestar servicios de manera gratuita a los dominicanos que le soliciten en las ares de promoción de sus logros profesionales, políticos y empresariales.

Además en procura solidarizarse con los compatriotas en defensa de sus derechos constitucionales abrió sus oficinas operativas en Santo Domingo y Santiago en la Republica Dominicana.

La junta directiva de FUNSEDE la completan las licenciadas Diana Rojas Arvelo (Vicepresidenta), Yaira Montaño (secretaria), Johan de la Cruz (tesorero) y los vocales Jenny Rodríguez, al igual que los periodistas Magua Moquete Paredes y Rafael Baldayac./