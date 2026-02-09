Instituciones plantean un Estado eficiente para garantizar derechos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Defensor del Pueblo e instituciones públicas, privadas, junto a organizaciones de la sociedad civil, plantearon la necesidad de un Estado eficiente como factor clave para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en la República Dominicana.

La propuesta fue presentada al concluir la Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional, organizada por el Defensor del Pueblo en coordinación con la e-Governance Academy (eGA) de Estonia, y quedó recogida en una “Declaración de Principios orientada para la acción pública y la relación entre el Estado y la población”.

Al encabezar los debates en el encuentro de alto nivel, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que desde el organismo constitucional se aúnan esfuerzos para salvaguardar los derechos de las personas a fin de reducir la exclusión, desigualdad y desconfianza en las instituciones.

“Este esfuerzo del Defensor busca garantizar la buena administración pública de la que habla nuestra Constitución, pero con una mirada moderna”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, explicó que el foro tiene el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales mediante el uso estratégico de la tecnología y la innovación, con un enfoque centrado en los derechos humanos

“Estamos apostando por una administración pública que garantice una República Dominicana como establece nuestra Carta Magna, con un Estado que genere bienes y servicios en correspondencia con los derechos fundamentales, donde el diálogo y el debate sean parte esencial”, detalló Ulloa.

Asimismo, detalló que el documento será sometido a consulta para ser emitido formalmente en los próximos días. Indicó que en el mismo se establece que la eficiencia estatal está vinculada a la dignidad humana y exige que los servicios públicos se diseñen desde una perspectiva ciudadana, evitando trámites innecesarios y la duplicación de requisitos mediante la interoperabilidad de los sistemas públicos.

El Defensor del Pueblo señaló que el evento se enmarca en el acuerdo de cooperación entre el órgano constitucional y la e-Governance Academy, en el cual se analiza la experiencia de Estonia como referente global en gobierno digital, destacando su modelo de Estado basado en la confianza, la interoperabilidad, la transparencia y la garantía efectiva de los derechos.

Recordó que, en las jornadas de trabajo, realizadas del 2 al 6 de febrero, participaron expertos internacionales de la e-Governance Academy, entre ellos Arvo Ott, PhD, jefe del Centro de Competencia del E-Governance Academy Foundation, y Annela Kiirats, jefa de Formación, quienes aportan conocimientos y experiencias sobre los procesos de modernización, fortalecimiento institucional y gobernanza digital.

De igual modo, el titular de la institución garante de los derechos, precisó que el programa se desarrolló a través de sesiones plenarias, paneles técnicos, talleres participativos y laboratorios de innovación.

Participantes

La actividad contó con la participación de entidades públicas, privadas e internacionales entre las que se destacan la Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), Dirección General de Pasaportes (DGP), Tribunal Superior Electoral (TSE), Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS), Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN),Procuraduría de Protección del Consumidor (PROTECOM), Consejo Económico y Social de Santo Domingo (CES), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Centro de Estudios Financieros (CEF), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Universidad Iberoamericana (UNIBE), entre otras.

Sobre el foro

La Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional constituye un hito en el proceso de modernización institucional de la República Dominicana. Se ejecutó los días lunes 02 y martes 03 del corriente mes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), Distrito Nacional, miércoles 04 y jueves 05 de febrero en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) recinto Santiago de los Caballeros, y el viernes 06 culminó con el Encuentro de Alto Nivel en Santo Domingo.

Con esta iniciativa, el Defensor del Pueblo reafirmó su compromiso de promover un Estado más cercano, eficiente y respetuoso de los derechos, impulsando procesos de transformación institucional que coloquen a la ciudadanía en el centro de la acción pública.