Frases célebres de Juan Pablo Duarte y su significado

Este 26 de enero se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, un joven que, aunque nació bajo un régimen de opresión, cultivó desde temprano ideales de libertad que se materializaron el 27 de febrero de 1844, cuando la República Dominicana alcanzó su independencia.

Su pensamiento marcó de forma definitiva la historia del país y sus frases, aún vigentes, continúan evocando los valores de soberanía, dignidad y amor por la patria.

Con motivo de esta efeméride, el periódico HOY conversó con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, quien explicó el significado y el contexto histórico de algunas de las frases más emblemáticas del Padre de la Patria.

“Vivir sin patria, es lo mismo que vivir sin honor”

Sobre esta expresión, Gómez explicó que Duarte deja claro que la dignidad humana solo se consolida cuando las personas ejercen sus derechos en plena libertad.

"La dignidad humana se consolida cuando las personas ejercen sus derechos con entera libertad, cuando pueden autodeterminar o vivir en una nación independiente soberana; es decir, con un gobierno propio, sin sujeción a una potencia o dominación extranjera", dijo.

Wilson Gómez, presidente del Instituto DuartianoEliezer Tapia

“Los enemigos de la patria, por consiguiente, nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad, aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera”

De acuerdo con el presidente del Instituto Duartiano, esta frase constituye una advertencia directa del líder trinitario frente a los sectores conservadores de la época, a quienes Duarte consideraba capaces de sacrificar la nación con tal de obtener beneficios personales.

"Duarte estaba claro, quien atentaba contra la nación dominicana le tenía a él y todo buen dominicano de frente, había que tratarlo como enemigo personal", señaló Gómez.

El contexto histórico de estas expresiones

Gómez explicó que estas reflexiones fueron plasmadas en una carta escrita por Duarte desde Venezuela, el 2 de mayo de 1865, dirigida al patriota e intelectual Félix María del Monte, entonces exiliado en Puerto Rico.

En ese documento, el Patricio manifiesta su profunda preocupación por el caos político que vivía el país y por las ambiciones desmedidas de figuras como Pedro Santana y Buenaventura Báez, a quienes acusaba de anteponer intereses personales a la causa nacional, abriendo paso a la corrupción política.

“Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda dominación extranjera o se hunde la isla”

Esta frase, explicó Gómez, se inscribe en el mismo contexto histórico y aparece en una comunicación fechada el 7 de marzo de 1865, enviada por Duarte al ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional Restaurador, con sede en Santiago.

Ambas cartas fueron redactadas luego de que el gobierno español emitiera, el 3 de marzo de 1865, el Real Decreto que puso fin a la Anexión promovida por Santana, aunque las tropas españolas no abandonaron definitivamente el territorio dominicano hasta el 10 de julio de ese mismo año.