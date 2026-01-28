Frío extremo y nieve: las enfermedades más comunes y cómo prevenirlas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las olas de frío extremo y las nevadas intensas no solo afectan la movilidad y la rutina diaria, también ponen en riesgo la salud. Los especialistas advierten que las bajas temperaturas favorecen la aparición de enfermedades respiratorias y complicaciones cardiovasculares, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

Entre los males más frecuentes se encuentran la gripe, el resfriado común y la bronquitis, que proliferan en ambientes cerrados y con poca ventilación. El frío también puede agravar cuadros de asma y provocar crisis en pacientes con enfermedades pulmonares. Asimismo, la exposición prolongada a temperaturas bajo cero puede causar hipotermia y congelación en extremidades, mientras que los cambios bruscos de temperatura elevan el riesgo de infartos y problemas circulatorios.

La prevención es clave. Los médicos recomiendan abrigarse en capas, cubrir cabeza, manos y pies, y evitar la exposición prolongada al aire helado. Mantener los espacios ventilados, pero sin corrientes directas, ayuda a reducir la propagación de virus. Una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras, fortalece el sistema inmunológico, mientras que la hidratación constante es fundamental, aunque la sensación de sed sea menor en invierno.

Vacunarse contra la influenza, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas enfermas son medidas adicionales que reducen el riesgo de contagio. En caso de síntomas persistentes, lo más recomendable es acudir al médico y no automedicarse.

El frío extremo y la nieve son parte del invierno, pero con prevención y cuidado pueden enfrentarse sin que la salud se vea comprometida.