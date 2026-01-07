Frutas y verdura de enero ideales para depurar el organismo tras las fiestas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego de la abundante cena de Nochebuena y de los excesos propios de las “comelonas” de diciembre, enero llega como el mes ideal para desintoxicar el organismo y retomar una alimentación saludable y equilibrada.

“Enero es el momento perfecto para volver al equilibrio tras las fiestas y cuidar nuestro cuerpo desde dentro. La naturaleza nos ofrece alimentos ideales para reforzar el sistema inmunológico, depurar el organismo y recuperar energía”, explicó la doctora Begara, médica cirujana y experta en Nutrición Ortomolecular y Microinmunoterapia.

La especialista recomendó incorporar a la dieta varias verduras propias del mes de enero, entre ellas:

Brócoli: potente antioxidante y aliado de las defensas.

Coliflor: favorece la digestión y la desintoxicación hepática.

Puerro: diurético y antiinflamatorio natural.

Espinacas: ricas en hierro, magnesio y vitaminas.

En cuanto a las frutas de temporada, la doctora destacó:

Naranja y mandarina: ricas en vitamina C para prevenir resfriados.

ricas en vitamina C para prevenir resfriados. Pomelo: depurativo y estimulante del metabolismo.

depurativo y estimulante del metabolismo. Manzana: regula el tránsito intestinal y favorece la microbiota.

regula el tránsito intestinal y favorece la microbiota. Pera: suave, hidratante y digestiva.

suave, hidratante y digestiva. Kiwi: antioxidante y gran aliado del sistema inmunitario.

Como recomendación general, Begara aconsejó priorizar alimentos de temporada y optar por métodos de cocción sencillos, como al vapor, al horno o en cremas y caldos. “La digestión y las defensas lo agradecerán”, aseguró.

En la misma línea, el Centro de Bienestar Isaac Peral sugirió eliminar los fritos y las grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras en cada comida y reducir la ingesta de carnes rojas, especialmente tras los excesos de las fiestas.

Asimismo, recomendó optar por pescado, carnes blancas a la plancha o al horno y proteínas vegetales, así como eliminar los dulces del hogar para evitar tentaciones. Preparar platos ligeros, ricos en fibra y con abundantes vegetales es clave para iniciar el año con una alimentación más consciente y saludable.