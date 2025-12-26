Una pausa a los excesos

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Es sabido que durante estos días navideños, de innúmeras actividades, en las que la norma es el consumo de abundantes comidas, generalmente con gran contenido de grasa, azúcares y carbohidratos... hasta el que más controla su alimentación cae en la tentación, lo cual no es criticable, ya que se vale darse un respiro en los controles.

Sin embargo, no hay que sentir culpas, sino volver a tomar las riendas de las ingestas de alimentos, asumir conscientemente que hay que dar un descanso al organismo, y para ello es necesario incluir, al menos mientras llega la próxima gran celebración- la Nochevieja- la cual igualmente traerá otros excesos alimenticios, comidas ligeras que desintoxiquen el organismo.

Alimentos sugeridos

Entre las comidas que bien ayudaría a su organismo a darse un respiro tras la gran celebración de Nochebuena y el “calentao”, de Navidad, están el consumo de frutas frescas, seguido también de zumos combinado con vegetales y verduras.

Otras opciones para aligerar durante estos días previo al Año Nuevo son los caldos, los cuales pueden ser de verduras y vegetales diversos.

Pero si es de los que necesita incluir cárnicos en su dieta, la opción es que esta sea elaborada a la plancha, asada o cocinada al vapor. Las pechuga de pollo, por su bajo contenido en grasa excelentes para cumplir esta meta. La idea no es que deje de comer, sino elegir alimentos ligeros.