Fuente de Luz se expande al Gran Santo Domingo y Santiago Oeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Fuente de Luz Memorial Service, reconocida por su trayectoria en servicios exequiales en la región Norte, anunció su expansión hacia nuevas zonas del país con la apertura de sucursales en Santo Domingo Este, en la carretera Mella, y en Santiago Oeste, en la autopista Joaquín Balaguer, bajo el nombre Memorias de Luz, como parte de su estrategia de crecimiento y cercanía con las familias dominicanas.

Esta expansión coincide con un importante hito institucional: la obtención de la certificación internacional ISO 9001:2015, otorgada por AENOR Dominicana, que valida la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad orientado a la mejora continua, la eficiencia operativa y la estandarización de procesos en la atención a los usuarios.

La directora de la empresa, Arlenys Nicasio, quien además preside la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados de la República Dominicana (Asefuce), destacó que la expansión responde al compromiso institucional de acercar servicios integrales y confiables a más comunidades del país. “La certificación ISO 9001 representa mucho más que un reconocimiento; es la confirmación de que estamos construyendo una empresa con procesos sólidos, centrada en las familias y preparada para crecer con calidad y responsabilidad”, expresó.

Fuente de Luz ofrece un modelo integral que abarca servicios funerarios completos, planes previsivos, acompañamiento a través de su Unidad de Duelo, asesoría en planificación del Legado de Vida y cementerio de mascotas, iniciativas que buscan brindar apoyo emocional y soluciones organizadas en momentos sensibles para las familias.

La certificación fue otorgada tras auditorías externas que evaluaron los procesos internos de la organización, consolidando un modelo de gestión enfocado en la transparencia, la mejora continua y la experiencia del usuario.

Con la apertura de las nuevas sucursales Memorias de Luz, la empresa fortalece su presencia nacional y reafirma su compromiso de ofrecer servicios bajo estándares internacionales de calidad, contribuyendo a elevar las prácticas del sector exequial en la República Dominicana.