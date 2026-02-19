Cada dominicano debía RD$52,943.6 del servicio deuda del SPNF

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El economista Nelson Suárez estimó hoy que, el año pasado, el servicio de la deuda per cápita del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendió a US$854, equivalentes a RD$52,943.6.

Recordó que en 2012 el servicio de la deuda per cápita ascendió a US$324 (RD$12,726.6), cifra que ha ido aumentando hasta alcanzar los US$703 por persona en 2020.

Explicó que, al distribuir los pagos anuales por concepto de servicio de la deuda del SPNF entre el total de la población estimada cada año por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se observa también una tendencia creciente.

En 2013, el servicio de la deuda per cápita fue de US$460; en 2014 subió a US$492 y en 2015 alcanzó los US$536. Al año siguiente descendió a US$363. En 2017 se situó en US$410, en 2018 en US$427 y en 2019 en US$573. En 2020, debido a la pandemia de la covid-19, ascendió a US$703, mientras que en 2021 bajó a US$561.

El servicio de la deuda per cápita fue de US$670 en 2022, alcanzó US$704 en 2023 y se situó en US$646 en 2024.

El SPNF incluye al Gobierno Central, organismos descentralizados y autónomos no financieros, instituciones de seguridad social, empresas públicas no financieras y gobiernos locales.

Señaló que, desde el año 2000 hasta la fecha, las operaciones fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF) han venido registrando resultados deficitarios.

Resaltó que al cierre del ejercicio fiscal de 2025, el déficit a precios corrientes se había multiplicado por 61, al pasar de (-) RD$4,526.7 millones (1.15% del PIB) en el año 2000 a (-) RD$275,557.7 millones (3.45% del PIB) en 2025.

La brecha entre ingresos y gastos registrada en los últimos 26 años, dijo, ha provocado un creciente proceso de endeudamiento público, lo que ha incrementado la carga presupuestaria destinada al servicio de la deuda y limitado la disponibilidad de recursos para financiar otras prioridades.

Planteó que, si bien la problemática de la deuda y su servicio no se encuentra en un punto de crisis grave ni de inminente insostenibilidad, constituye una de las principales cuestiones a considerar en materia de finanzas públicas y en la viabilidad fiscal del gobierno para los próximos años.

Por otro lado, dijo que dentro de los principales desafíos que tiene pendiente la República Dominicana, se encuentra el de mejorar el espacio fiscal a través de la mejora significativa en la eficiencia de la gestión de los recursos presupuestarios y la ampliación de la base tributaria, con el objetivo de disminuir los niveles de déficit presupuestario, las necesidades de financiamiento y la carga del servicio de la deuda sobre el presupuesto público.

Resaltó que desde el año 2008 las finanzas del Gobierno Central y el resto del Sector Público No Financiero registran un déficit estructural de 3.0% a 3.5% del PIB cada año. Esto ha influido en que se incurra en un fuerte endeudamiento que a su vez se ha traducido en un aumento creciente de los recursos del presupuesto que hay que destinar a cubrir el servicio de la deuda pública y a la limitación de las disponibilidades de recursos para ampliar y mejorar los servicios públicos esenciales.

La distribución de los pagos del servicio de la deuda del SPNF muestra que los principales beneficiarios entre 2012 y 2025 han sido los tenedores de bonos domésticos, quienes recibieron el 32.4% de los recursos destinados al servicio de la deuda, con un monto de US$26,014.1 millones.

En segundo lugar se encuentran los tenedores de bonos globales, quienes recibieron US$23,371.7 millones, seguidos por la banca nacional con pagos por US$12,647.5 millones. Los organismos multilaterales obtuvieron US$8,773.9 millones, los organismos bilaterales US$7,016.7 millones, la banca comercial externa US$1,910.6 millones, y otros instrumentos internos recibieron US$427.3 millones.

Durante los 14 años analizados, los prestamistas internos recibieron pagos por intereses y capital ascendentes a US$39,089.0 millones, equivalentes al 48.7% del total. De estos, el 66.6% correspondió a los tenedores de bonos locales, el 32.4% a la banca nacional (US$12,647.5 millones) y el 1.1% restante a otros instrumentos internos.

Por su parte, entre los acreedores externos —que recibieron el 51.3% de los pagos por servicio de la deuda— el liderazgo lo tuvieron los tenedores de bonos globales, seguidos por los organismos multilaterales, los bilaterales y la banca comercial internacional.

En documento “Servicio de la Deuda Pública del Sector Público No Financiero 2012-2025”, Suárez señala que entre 2012 y 2025 los pagos por servicio de la deuda representaron un promedio anual al 43.3% del total de los ingresos fiscales del Gobierno Central, registrando topes importantes en 2013 con 51.0%, en 2014 50.8% y en 2020 con 65.8% del total de recaudaciones.

Indicó que, al relacionar los pagos del servicio de la deuda con los ingresos tributarios, las proporciones ascienden a un promedio anual de 47.9%, alcanzando niveles máximos en 2013 (53.6%), 2014 (54.4%), 2015 (58.8%) y 2020 (75.5%).