Fuente de Luz lleva a EE.UU. una conversación clave sobre planificación familiar para la diáspora dominicana

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Nueva York. En el marco del Dominican House Fest, evento que reúne a la diáspora dominicana interesada en invertir en bienes raíces en su país de origen, la empresa Fuente de Luz Memorial Service anuncia su participación con una propuesta distinta: abrir el diálogo sobre la planificación familiar y la protección ante situaciones inesperadas.

La iniciativa es encabezada por su directora, Arlenys Nicasio, quien impartirá la charla “La propiedad que nadie quiere, pero todos necesitamos: planificación, legalidad y protección familiar”, abordando un tema poco tratado en escenarios de inversión, pero de alto impacto para las familias dominicanas en el exterior.

Durante el encuentro, que se realizará en formato entrevista, junto al comunicador Anthony Tejada, se busca destacar la importancia de anticipar decisiones relacionadas con el futuro familiar, especialmente en contextos como la repatriación de un ser querido desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, un proceso que puede implicar altos costos, trámites complejos y carga emocional, si no existe planificación previa.

Nicasio explica que la planificación no debe verse como un tema distante, sino como parte integral del patrimonio. “Así como las personas invierten en una casa o un terreno, también deben tomar decisiones que garanticen tranquilidad y protección a su familia”, expresa.

La participación de Fuente de Luz, junto a su marca Memorias de Luz, aportará una visión complementaria al enfoque tradicional del evento, ampliando el concepto de inversión hacia una planificación más integral, que incluye no solo el crecimiento patrimonial, sino también la previsión y el cuidado familiar.

El Dominican House Fest, se celebra del 17 al 19 de abril en el Radio Hotel , de Manhattan. El evento se consolida como un espacio de conexión entre oportunidades de inversión y la comunidad dominicana en el exterior, promoviendo decisiones informadas y sostenibles a largo plazo.