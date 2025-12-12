Santo Domingo 0ºC / 0ºC
'Fuerzas para Mujeres Solas': un llamado a la autenticidad y amor propio

La también autora de “Bocados del Pan de Vida”, compartió vivencias personales que resonaron profundamente en el corazón de muchas mujeres

Un anhelo de transformación y amor propio se materializó con el lanzamiento del libro "Fuerzas para Mujeres Solas", escrito por la talentosa autora dominicana Amelia Pichardo.

Este evento, que se llevó a cabo en el Atrio Central de Acrópolis Business Mall, se convirtió en un espacio propicio para celebrar la autenticidad y el amor propio.

La también autora de “Bocados del Pan de Vida”, compartió vivencias personales que resonaron profundamente en el corazón de muchas mujeres, invitándolas a redescubrir su esencia y a amar su propia piel.

"Fuerzas para Mujeres Solas es una obra que busca brindar luz a quienes se encuentran en su propio camino de autodescubrimiento”, expresó Amelia Pichardo.

Al lanzamiento asistieron personas que, aunque no están en soledad, conocen la trayectoria de la autora y se identifican con su misión de inspirar a otras. Además, apoyaron con su presencia a mujeres solas de su entorno, mientras, fueron también edificadas con un mensaje de inspiración y fortaleza.

El evento incluyó brindis y música en vivo, creando un ambiente festivo, y los asistentes también disfrutaron de la firma de libros por parte de Amelia.

Fuerzas para Mujeres Solas estará disponible en venta directa a través de @undiamasrd y en varias librerías del país.

