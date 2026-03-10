Cómo y dónde funcionarán los “Puntos Vida” para que las mujeres en RD puedan pedir ayuda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dejó habilitados desde este lunes los “Puntos VIDA”, espacios creados para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda inmediata sin tener que acudir directamente a una fiscalía o a un destacamento policial.

¿Dónde funcionan?

Entre los lugares donde ya operan estos espacios se encuentran el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, la Gobernación Provincial de Santiago, el Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana y una sucursal de Farmacia Los Hidalgos ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que estos puntos comenzaron a operar tanto en instituciones públicas como en establecimientos del sector privado, como parte de una estrategia para acercar los mecanismos de protección a las comunidades.

Según indicó, el personal que participa en la iniciativa ha sido capacitado para actuar como primeros respondientes y activar los protocolos de atención en coordinación con la Policía Nacional de la República Dominicana y el Ministerio Público.

“Con los Puntos VIDA se crea una vía de acceso distinta, donde las mujeres no tienen que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento. Ya han comenzado a operar esta semana en distintos puntos”, explicó la ministra.

¿Qué son y cómo funcionan los Puntos VIDA?

La iniciativa VIDA (Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia) busca certificar espacios seguros en instituciones públicas, comercios y establecimientos privados para que ninguna mujer esté a más de unos minutos de recibir ayuda.

En estos puntos, el personal capacitado puede brindar:

Atención inmediata y acompañamiento seguro

Resguardo temporal, según la situación de riesgo

Conexión directa con el 911, la Línea VIDA y los servicios de protección

El protocolo de actuación contempla cinco pasos básicos: acoger, evaluar el riesgo, contactar a las autoridades, acompañar a la víctima y documentar el caso.

Requisitos de un Punto VIDA

Los espacios que deseen certificarse deben cumplir con varias condiciones, entre ellas:

Contar con un área privada o semiprivada y acceso a teléfono

Operar al menos 10 horas diarias, seis días a la semana

Tener mínimo dos personas capacitadas por turno

El programa de capacitación, impartido por el Ministerio de Interior y Policía, incluye formación en violencia de género, atención basada en trauma, identificación de situaciones de riesgo y aplicación del protocolo VIDA.

Expansión al sector privado

El presidente Luis Abinader informó que todos los ministerios, direcciones generales y oficinas de atención ciudadana del Poder Ejecutivo deberán certificarse como Puntos VIDA.

Posteriormente, la red se ampliará a supermercados, plazas comerciales, farmacias, estaciones de combustible, bancos y centros de salud privados, que recibirán certificación oficial y capacitación gratuita para su personal.