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Con el apoyo de empresas, organizaciones públicas, influencers, comunicadores y voluntarios en su undécima caminata “Dale Color a Mi Vida”, la Fundación Manos Unidas por el Autismo reiteró su compromiso de promover la inclusión de personas con autismo, en todos los niveles, en el sistema educativo dominicano.

Así lo expresó su presidenta, Odille Villavizar, al pronunciar el discurso principal de la actividad. Villavizar manifestó que “nuestro objetivo ha sido que nuestros hijos no sean rechazados en ninguna instancia de la sociedad y menos aún en la escuela. Hoy ante ustedes, agradecida de su apoyo, reitero que desde la fundación seguiremos comprometidos con lograr que esa plena inclusión deje de ser un discurso y sea una realidad”, señaló Villavizar.

Fundación Manos Unidas por el Autismo impulsa inclusión educativa en caminata “Dale Color a Mi Vida

Este año el tema que la caminata enarboló fue “La educación es un derecho y debe ser para todos”. De esta forma contribuyen con una sociedad más informada, empática e inclusiva.

La presidenta de la organización lamentó que a pesar de los avances en materia de sensibilización, aún existen importantes brechas dentro del sistema educativo.

Fundación Manos Unidas por el Autismo impulsa inclusión educativa en caminata “Dale Color a Mi Vida

“Muchos niños, jóvenes y adultos con autismo no cuentan con las medidas de accesibilidad, ajustes razonables y acompañamiento necesario en los distintos niveles de enseñanza, desde la educación inicial hasta la universitaria”, destacó Villavizar.

“Desde la Fundación Manos Unidas por Autismo entendemos que uno de los grandes retos del país es fortalecer la formación de maestros, la comunidad educativa, la dotación de recursos y tecnología de apoyo, la mejora de los espacios en materia de accesibilidad, al fin de contar con los entornos, las herramientas, estrategias y apoyos adecuados para el desarrollo educativo de todas las personas, incluyendo aquellas con autismo”, indicó la presidenta de la fundación.

La caminata, cuyo recorrido fue de 2 kilómetros, se realizó este domingo 12 de abril, en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Gracias al apoyo recibido se convirtió en un espacio en el que familias, autoridades del sector público y privado, miembros de la sociedad civil y voluntarios, reafirmaron el valor de la inclusión.

Este año la fundación contó con el aval de CONADIS. De igual forma con el patrocinio de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), AFP Crecer y Seguros Crecer, Domicem, Grupo Ramos, Lanco, Banco BHD, Farmacias GBC, Seguros Reservas, Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Colchonería y Mueblería La Nacional.

De igual forma patrocinaron la actividad Rizek Peralta & Asociados, Gildan, EGE Haina, Industrias Nigua, Fundación Refidomsa, Apolo, Centro Media, Jardín Botánico Nacional, Senado de la República Dominicana, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad APEC (UNAPEC), Abraza Consultores de Responsabilidad Social, AES Dominicana, Moore ULA, Conexión RSE, Asociación Cibao, Vitasalud y Carnet.

Además, cuenta con la colaboración Chef Glo, Pastelería Dulcelic, Jardín de Tina, Doctor Yaso, Pensamiento Dinámico, Lucas Products, Raspy Huellas, Max Sport, Ana María Taveras Consulting, Proyecto Samy, Hambre de Pollo, Michel’s Pizzas, Fundación Probien, MasterPlan, Ayuntamiento del Distrito Nacional (AD), Rico Hot Dog, Hielo Pak, Green Love, Paz Mental, Fiorella, Planeta Azul, Induban, Radionet y Telemicro.

Este año la movilización tuvo una canción oficial bajo el título “Dale Color a Mi Vida”. Se trata de una producción realizada en colaboración con el ministerio musical infantil Corito Chichigua, con el propósito de visibilizar los sueños, emociones, esperanzas, capacidades y participación plena de las personas con autismo en diferentes ámbitos de la sociedad.