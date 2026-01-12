Fundación Manos Unidas por Autismo organiza congreso para mejorar calidad de vida de adultos con TEA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Manos Unidas por Autismo realizará el 3.º Congreso Internacional Eduquemos sobre Autismo con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias, buenas prácticas y propuestas de formación e inclusión laboral. La entidad informó que el tema que tratarán este año será “desde el diagnóstico hasta la Intervención Terapéutica en la Adultez”.

Con esta actividad darán continuidad a este espacio de reflexión que busca generar propuestas frente a los desafíos que enfrentan las personas adultas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la República Dominicana.

El congreso se llevará a cabo el domingo 18 de enero de 2026, en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

El evento contará con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, entre ellos Ángel Reverol, desde Venezuela; Iván López, desde los Estados Unidos; y Jonathan Pérez, expositor nacional.

Además, se desarrollarán paneles con especialistas y representantes de diversas instituciones públicas y gubernamentales, entre las que se encuentran CONADIS, SENASA, MINERD, MESCyT, SISALRIL y el CNSS.

Desde el área educativa, el congreso contará con la participación de varias universidades y fundaciones que trabajan de manera activa en el abordaje del Trastorno del Espectro Autista, fortaleciendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y propuestas de formación e inclusión laboral.

Este encuentro cuenta con el respaldo de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. (REFIDOMSA), a través de su programa de responsabilidad social empresarial, canalizado mediante la Fundación REFIDOMSA, e incluirá un panel interinstitucional sobre políticas públicas y derechos para la inclusión de adultos con TEA.

Su presidenta, Odile Villavizar enfatizó que con esta iniciativa, la Fundación Manos Unidas por Autismo reafirma su compromiso con la visibilización, la inclusión y la construcción de acciones concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con autismo y sus familias, así como la continuidad de la sensibilización para esta condición que cada día está siendo más frecuente en el mundo.

Sobre la Fundación Manos Unidas por Autismo

Con más de 15 años impulsando la inclusión de las personas con TEA, la fundación trabaja desde un enfoque integral que involucra a las familias, la comunidad y los sectores público y privado, promoviendo una sociedad más equitativa, respetuosa y empática.