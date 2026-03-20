Glaciares en peligro: por qué este día importa aunque vivas en el Caribe

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 25 de marzo se celebra el Día Internacional de los Glaciares, una fecha que busca llamar la atención sobre la acelerada desaparición de estas reservas naturales de agua dulce. Aunque pueda parecer un tema lejano para quienes habitan en el Caribe, la realidad es que el deshielo de los glaciares tiene consecuencias globales que afectan directamente a nuestras costas, economías y formas de vida.

Los glaciares son fundamentales para el equilibrio climático del planeta. Funcionan como reguladores de temperatura y como reservas de agua que alimentan ríos y ecosistemas. Sin embargo, el cambio climático ha acelerado su retroceso: estudios recientes muestran que más de la mitad de los glaciares del mundo podrían desaparecer antes de 2100 si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el Caribe, la relación con los glaciares se manifiesta en el aumento del nivel del mar. El deshielo contribuye a que las aguas oceánicas se expandan, poniendo en riesgo playas, comunidades costeras y sectores económicos como el turismo. Además, la pérdida de glaciares altera patrones de lluvias y corrientes marinas, lo que impacta en la agricultura y en la disponibilidad de agua potable.

La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que proteger los glaciares es proteger la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas. Por eso, este día no es solo un recordatorio para los países con montañas nevadas, sino también para regiones como el Caribe, que dependen de la estabilidad climática global.