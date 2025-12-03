Gobierno inicia proceso de titulación en el sector San Pedro de Higüey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y la Dirección General de Bienes Nacionales y del CEA, dejó iniciado el proyecto de titulación en el sector San Pedro del municipio Higüey, una iniciativa que proyecta la entrega de alrededor de 2,000 certificados de títulos y que brindará seguridad jurídica a cientos de familias que por décadas han esperado este beneficio.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora provincial, Dra. Daysi de Óleo, quien destacó que este proyecto marca un antes y un después para la comunidad de San Pedro.

La representante del Poder Ejecutivo subrayó que la titulación es una garantía de estabilidad, crecimiento y dignidad familiar, agradeciendo el apoyo del presidente Luis Abinader y el esfuerzo de todas las instituciones que han trabajado de manera coordinada para hacer realidad este anhelado proceso.

“Hoy celebramos un logro de todos ustedes. La seguridad de un hogar propio es la mayor expresión de tranquilidad para una familia, y nuestro Gobierno ha asumido este compromiso como una política social prioritaria”, expresó De Óleo, al tiempo que reconoció la labor de los técnicos, líderes comunitarios y actores sociales que han acompañado el proceso.

Aseguró que este avance representa una oportunidad para que las familias del sector desarrollen proyectos, accedan a financiamientos y fortalezcan su patrimonio. “Este es un día de satisfacción y orgullo.

Agradecemos a cada una de las instituciones participantes y al presidente Abinader por hacer realidad este sueño largamente esperado por más de 30 años”, añadió.

El director general de Bienes Nacionales y del CEA, Rafael Burgos Gómez, resaltó que el Gobierno ha asumido la misión de transformar la vida de las familias que residen en terrenos del Estado, implementando la mayor revolución social de titulación de América Latina.

Indicó que el presidente Abinader ha dispuesto que no se realicen desalojos en comunidades asentadas en bienes del Estado, sino que sean tituladas de forma gratuita y definitiva. “Barrio por barrio y municipio por municipio, estamos entregando títulos de esperanza, títulos que permiten a las familias crecer, protegerse y convertirse en parte activa del desarrollo económico del país.

Este esfuerzo no tiene precedentes”, manifestó Burgos Gómez.

Asimismo, el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, informó que desde este mismo día los técnicos y agrimensores permanecerán en el sector San Pedro para iniciar el levantamiento parcelario correspondiente a la parcela 374-B-12 del Distrito Catastral 10.6.

Explicó que más de 500 viviendas serán evaluadas en esta etapa inicial, y que el proyecto beneficiará directamente a más de 2,000 personas.

Méndez Peña destacó que la provincia La Altagracia es una de las de mayor crecimiento del país en las últimas tres décadas, razón por la cual el presidente Abinader mantiene una atención especial sobre los procesos de titulación en este territorio.

“Ha sido una larga espera, pero hoy es una realidad. El presidente nos preguntaba constantemente por este proyecto, y hoy podemos decir que los trabajos inician de manera formal”, expresó.

La alcaldesa del municipio, Karen Magdalena Aristy, expresó su gratitud al Gobierno por honrar un compromiso asumido con la comunidad.

Recordó los más de 30 años de lucha de los residentes del sector San Pedro y la importancia de que, finalmente, puedan descansar con la tranquilidad que otorga la seguridad jurídica. “Hoy inicia la paz para estas familias. Este es un resultado tangible de un presidente que escucha y cumple. Mi agradecimiento será eterno”, manifestó la alcaldesa.

También se reconoció el valioso apoyo del obispo de la Diócesis de La Altagracia, Mons. Jesús Castro Marte, cuyo liderazgo y gestiones a favor de la comunidad han sido fundamentales para la preservación y avance del proceso de titulación de los terrenos del sector San Pedro.

El Gobierno reafirma con este proyecto su compromiso de seguir avanzando en todo el territorio nacional, garantizando títulos de propiedad sin costo para miles de familias dominicanas como un aporte social destinado a fortalecer la estabilidad y el desarrollo local.

Personalidades presentes en el acto:

Además se contó con la presencia de Francisco Solimán Pireo, Viceministro de la Presidencia, Karen Magdalena Aristy, Alcaldesa del municipio Salvaleón de Higüey, Rubén Céspedes, Subdirector Regional Este de Titulación, Padre Ángel de la Rosa, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, regidores, autoridades civiles y militares, juntas de vecinos y medios de comunicación.