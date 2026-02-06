“La Gran Oportunidad”, cuestiona rumbo de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. Desde el lenguaje del cine documental, RD Positiva irrumpe en el debate público con una obra que apuesta menos por las respuestas cerradas y más por las preguntas necesarias.

“La gran oportunidad”, que se estrenará el próximo domingo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche, se presenta como un ejercicio audiovisual de memoria, análisis y proyección colectiva que invita a repensar el rumbo de la sociedad dominicana desde múltiples miradas.

Con una duración aproximada de una hora, el documental, de Luis E. Molina, producido y dirigido por Jasen Blanco, articula testimonios, reflexiones y experiencias personales para construir un retrato coral del país.

A lo largo de la obra, se alternan miradas críticas y análisis profundos sobre las transformaciones sociales que atraviesa la República Dominicana, generando un espacio de conciencia, diálogo y compromiso ciudadano, más allá del simple registro testimonial.

La producción reúne a 25 voces influyentes de distintos ámbitos del pensamiento, la cultura, la comunicación y la vida pública, entre ellos Iván Gatón, Edis Sánchez, Freddy Ginebra, Kim Sánchez, Marivell Contreras, José Mármol, Yvonne Núñez, Melvin Peña, Miralba Ruiz, Marien Capitán, Alfonso Quiñones, Vicente Vargas, Soraya Lara, Aquiles Correa, Denisse Espaillat, Ricardo Nieves, Cornelia Margarita, Noel Giraldi, José Cuello, Daniel Pou, Jesús Moreno, Mite Nishio, Ángel Rosario, Eduardo Valcárcel y Pito Mota.