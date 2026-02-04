Documental de Melania llega a su país natal sin pena ni gloria

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Melania', el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha tenido una fría recepción en Eslovenia, donde nació en 1970, con malas críticas y una taquilla mediocre.

La película de Brett Ratner muestra los veinte días previos a la investidura de 2025 del presidente Donald Trump desde la perspectiva de la exmodelo, nacida como Melania Knavs en la pequeña ciudad eslovena de Sevnica.

Melania Trump empezó su carrera de modelo en la capital eslovena, Liubliana, para irse luego a Milán y París, y en 1996 se trasladó a Estados Unidos, donde se nacionalizó en 2006, un año después de casarse con el actual presidente estadounidense.

En su primer fin de semana en los cines de Eslovenia, la película ha sido vista por 2.500 personas, informó el diario Delo, que la sitúa cuarta por recaudación y tercera por número de espectadores en este país de dos millones de habitantes.

La película de animación 'Tom y Jerry', la tercera entrega de 'Avatar' y el thriller psicológico 'The Housekeeper' superaron a 'Melania' en la taquilla.

La radiotelevisión pública eslovena RTvSlo y el popular portal informativo Siol han dado a la película su nota más baja, un uno.

"Una película que no dice nada sobre Melania Trump en casi dos horas" y "una película que nadie quiere ver, pero que atraerá a muchos por razones ideológicas o curiosidad morbosa" son dos de las descripciones de RTvSlo.

"Es de un cinismo sin precedentes que se hayan atrevido a lanzar una película tan vacía al mundo después de un año de sembrar continuamente la división política, agravar las crisis de política interior y exterior y fortalecer las tendencias autoritarias. 'Melania', con todo lo que no dice, es un documento de los tiempos en que vivimos", concluye su crítica el ente público esloveno.

El portal de internet esloveno Siol, por su parte, niega rotundamente que merezca la pena ver la película.

"'Melania' no es un documental, sino una película de propaganda, pero incluso como tal no logra su objetivo", opina Siol, cuyo crítico de cine señala que "parece un espectáculo absurdo" en momentos como cuando Melania afirma que "nadie ha sufrido tanto como su marido"