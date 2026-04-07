¿Qué es la Helicobacter pylori y cuáles son sus síntomas, que a veces son ignorados?

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El estómago es uno de los órganos más importantes de nuestro sistema digestivo, responsable de descomponer los alimentos y absorber los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar. Sin embargo, también es uno de los órganos más vulnerables a distintas enfermedades y bacterias que, de no tratarse a tiempo, pueden tener consecuencias graves para la salud.

Entre ellas, la infección crónica por Helicobacter pylori. Pero, ¿qué es este padecimiento y cuáles son sus síntomas, que en muchas ocasiones suelen ser ignorados?

La Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria que se aloja en el revestimiento del estómago y puede permanecer allí durante años sin ser detectada. Se estima que más del 50 % de la población mundial está infectada, aunque no todos desarrollan síntomas.

El problema de la H. pylori es que, cuando se convierte en una infección crónica, daña progresivamente la mucosa gástrica, lo que aumenta el riesgo de desarrollar úlceras, gastritis crónica e incluso cáncer de estómago. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como un agente cancerígeno de primer nivel. Por esta razón, la detección temprana de la bacteria es clave para prevenir complicaciones graves y proteger la salud digestiva.

Síntomas de la infección crónica por Helicobacter pylori

Uno de los principales desafíos de la H. pylori es que sus síntomas suelen ser muy similares a los de la gastritis, lo que lleva a muchas personas a pensar que solo sufren una inflamación estomacal pasajera. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Dolor o ardor en la parte superior del abdomen.

Sensación de llenura incluso con poca comida.

Náuseas y, en algunos casos, vómitos.

Acidez o reflujo.

Pérdida de apetito y peso sin causa aparente.

El dolor o ardor en la parte superior del abdomen es uno de los síntomas de la infección crónica por Helicobacter pylori (Shutterstock)

Como estos síntomas son prácticamente idénticos a los de la gastritis, muchas personas se automedican con antiácidos o remedios caseros, lo que puede aliviar momentáneamente el malestar pero no trata la raíz del problema. Con el tiempo, la infección crónica debilita el revestimiento del estómago y puede evolucionar hacia lesiones precancerosas.

Cómo identificar la Helicobacter pylori y diferenciarla de la gastritis

Diferenciar una gastritis común de una infección por H. pylori requiere pruebas médicas específicas. Algunos de los métodos más utilizados son:

Prueba de aliento con urea: detecta la presencia de la bacteria de manera no invasiva.

Análisis de sangre y heces: útiles para confirmar la infección.

Endoscopia con biopsia: permite observar directamente el estado de la mucosa gástrica y tomar muestras para análisis.

Un médico gastroenterólogo es quien puede determinar cuál es la prueba más adecuada según cada caso. A diferencia de la gastritis, que muchas veces puede controlarse con cambios en la dieta y medicamentos para reducir la acidez, la infección por H. pylori requiere un tratamiento específico a base de antibióticos combinados con inhibidores de la bomba de protones.

La endoscopia con biopsia permite observar directamente el estado de la mucosa gástrica y tomar muestras para análisis (Shutterstock)

Tratamiento para la infección por Helicobacter pylori

El tratamiento para la infección por Helicobacter pylori busca eliminar la bacteria y aliviar los síntomas. Generalmente consiste en una terapia combinada de antibióticos, como claritromicina, amoxicilina o metronidazol, junto con un inhibidor de la bomba de protones (omeprazol, lansoprazol), que reduce la acidez del estómago y favorece la acción de los fármacos. En algunos casos, se añade sales de bismuto para mejorar la eficacia. El tratamiento suele durar de 10 a 14 días y debe cumplirse de manera estricta. Tras ello, el médico puede indicar pruebas de control para confirmar que la bacteria ha sido erradicada.

El cáncer de estómago

El cáncer de estómago es una enfermedad en la que se forman células malignas en el revestimiento del estómago, generalmente a partir de una gastritis crónica o una infección persistente por Helicobacter pylori. Suele desarrollarse lentamente y en etapas iniciales puede no presentar síntomas claros, lo que dificulta su detección temprana. Entre los signos más comunes se encuentran la acidez, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada, falta de apetito y vómitos con sangre. Es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en países como Perú, por lo que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales.