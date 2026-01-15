Hilvanando Ilusiones – Dominicana Pinta Bien: el futuro de una nación vestida de arte, talento y orgullo patrio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La noche se llenó de color, emoción y esperanza con la inauguración de “Hilvanando Ilusiones 2026 – Dominicana Pinta Bien”, una exposición que convirtió al Hotel Catalonia Santo Domingo en el epicentro del talento infantil y juvenil de la República Dominicana. Más de cien niños, niñas y adolescentes presentaron sus creaciones en un despliegue artístico sin precedentes que unió artes plásticas, diseño de moda, actuación y canto en una experiencia cultural de alto nivel.

La actividad, organizada por la Escuela y Fundación de Arte Eliosnet junto al Hotel Catalonia Santo Domingo, superó todas las expectativas. Cada obra expuesta fue una declaración de identidad, disciplina y sensibilidad. Las telas estampadas por los propios participantes, luego convertidas en vestuarios originales, desfilaron como lienzos vivos, revelando no solo creatividad, sino una profunda conexión con nuestras raíces, nuestra historia y nuestro imaginario colectivo. Las canciones interpretadas magistralmente por los niños y adolescentes —como Dominicanita del maestro Rafael Solano, Quisqueya y los temas emblemáticos de la exposición Arriba Dominicana y Dominicana Pinta Bien—, junto a un despliegue cromático fuera de serie con banderas dominicanas en manos de los participantes y del público, llenaron el escenario de los colores tricolores y elevaron el orgullo patrio hasta el tope.

Hilvanando Ilusiones

El público respondió con entusiasmo a una propuesta que trascendió lo expositivo para convertirse en una verdadera celebración nacional. Familias, artistas, educadores, representantes del sector cultural, político y diplomático coincidieron en que lo vivido fue una demostración clara de que la niñez dominicana, cuando es acompañada con formación y valores, es capaz de producir obras de nivel internacional.

Este proyecto reafirma el trabajo constante que realiza la Escuela y Fundación de Arte Eliosnet en favor del desarrollo integral de niños y adolescentes, utilizando el arte como herramienta de transformación, disciplina y proyección social.

Los organizadores, Eliosnet Vidal y Anabelle Lucas, directivos de la Escuela, agradecieron a Dios por todo lo que les ha permitido realizar a través de este noble evento, y expresaron su gratitud a la empresa IMPREDOM, responsable del hermoso catálogo, así como a las instituciones patrocinadoras, cuyo respaldo hizo posible un evento de esta magnitud. Asimismo, extendieron una invitación a toda la sociedad dominicana a seguir apostando por iniciativas que fortalecen los valores, la identidad y el orgullo patrio.

La exposición permanecerá abierta al público desde el domingo 18 hasta el 21 de enero, en el quinto piso del Hotel Catalonia Santo Domingo, en horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Posteriormente continuará su recorrido por espacios emblemáticos como Ágora Mall, Downtown Center, Blue Mall y Punta Cana, y en el mes de abril cruzará fronteras rumbo a Panamá, con el respaldo de la Embajada Dominicana, llevando al extranjero una muestra auténtica del talento, la sensibilidad y la fuerza creativa de la niñez y juventud dominicanas.

Esta exposición se consolida como un referente del arte y la cultura dominicana dentro y fuera de la nación.