Nuevo álbum de Thalía celebra la cumbia: disponible en abril

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La cantante mexicana Thalía sacará el 17 de abril su nuevo álbum, ‘Todo suena mejor en cumbia’, cuyo primer sencillo, ‘Boomerang’, ya puede escucharse este jueves.

Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada

Con este nuevo proyecto, que estará disponible en todas las plataformas digitales, Thalía reafirma su amor por este género, en el que ya había incursionado con temas como ‘Ojitos mexicanos’ o ‘Dancing Queen’, que estrenó en la reciente ceremonia del Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Los Ángeles Azules ‘Yo me lo busqué’.

Según un comunicado, ‘Boomerang’ construye una narrativa sobre esos amores que dejan una marca imposible de ignorar. La canción retrata ese vínculo que, incluso después de la distancia o el intento de seguir adelante, permanece presente de alguna forma.

El tema llega acompañado de un vídeo que muestra a una Thalía en miniatura en el hogar de su amor, como un recuerdo constante que vive en la mente del protagonista y lo acompaña silenciosamente mientras intenta seguir con su vida.

«Así, el video convierte la metáfora del ‘Boomerang’ en una imagen clara: hay amores que, por más lejos que parezcan, siempre encuentran la forma de volver», destaca el comunicado.

Añade que este nuevo trabajo promete un recorrido lleno de cadencia, identidad y conexión profunda con los ritmos que han acompañado la carrera artística de la cantante, que incluye la actuación.

Además de su nuevo álbum, Thalía será reconocida el 29 de abril en el Hollywood Palladium con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music por sus más de tres décadas de trayectoria.