HJEM muebles exclusivos que mezclan lo clásico con lo contemporáneo

HJEM es la nueva propuesta de muebles y piezas decorativas que se comercializa en Ana Home, en la productiva y pujante ciudad de Moca, una línea que conjuga la elegancia con lo contemporáneo sin dejar de lado la calidad y lo asequible.

HJEM cuyo nombre en noruego significa hogar, tiene como objetivo que sus piezas puedan ambientar cualquier espacio aportándoles calidez, modernidad, con diseños acordes a las necesidades y los gustos del cliente.

La marca, es una idea de sus fundadoras Rossemery Peralta y Ana Luisa Pérez Rodríguez, quienes concibieron este concepto de muebles elaborados con tejidos de alta calidad, con estilos en tendencia y atemporales.

“HJEM es una visión compartida, una propuesta creada con el corazón, para ofrecer soluciones accesibles, modernas y con identidad local. Porque cada detalle, mueble y adorno decorativo lo hemos hecho con excelencia y amor”, manifestó Rossemery Peralta.

Esta línea de muebles con esencia escandinava, forma parte de las marcas que convergen bajo el techo de Ana Home, establecimiento situado en la carretera Moca- La Vega frente a la antigua entrada del municipio Cayetano Germosén.

Rossemery PeraltaFuente externa

“HJEM nace de una alianza estratégica con una proyección nacional inmediata”, afirmó Ana Luisa Pérez, ceo de Ana Home y cofundadora de HJEM.

Rossemery Peralta destacó que esta marca de muebles, ha sido pensada para armonizar espacios bajo la premisa menos es más, porque el verdadero lujo está en lo simple.

“Hablamos de piezas elaboradas con esmero y los más rigurosos estándares de calidad, que los hacen competitivos en el mercado”, resaltó Peralta.

La ejecutiva señaló además, que el cliente no sólo podrá adquirir un mueble, también recibirá una atención personalizada y orientada a sus necesidades, de la mano de profesionales de las áreas de diseño de interiores y arquitectura que les guiarán y acompañarán en la creación de espacios.

HJEM vio la luz en la inauguración de Ana Home, su casa comercial, en un soft opening realizado el 12 de noviembre del presente año, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, empresarios y personalidades de diferentes ámbitos.