Horarios de la OMSA para estas festividades navideñas 2025

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que desde este martes 23 diciembre del 2025 al 7 de enero 2026 sus autobuses operarán en horarios diferentes por festividades navideñas.

Según explica un comunicado de prensa, durante los días laborables los autobuses de la empresa pública circularán de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.; mientras que los sábados, domingos y festivos de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Para la celebración de Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, los autobuses trabajarán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Mientras que, para el feriado del jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, los autobuses laborarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

En tal sentido, la OMSA garantiza sus servicios durante la celebración de Nochebuena y el feriado de Navidad, como parte de su compromiso con la población en general.

El vicepresidente ejecutivo de la institución, Onéximo González, insta a la población a ser prudentes, a celebrar estas fiestas sin excesos.

“Durante las fiestas navideñas se registran muchas víctimas de accidentes de tránsito que pudieron evitarse, por lo que debemos conducir y andar con responsabilidad”, indicó.

Además, invita a los usuarios de OMSA a estar atentos a los comunicados emitidos por la prensa nacional y a las redes sociales de la institución, por donde darán a conocer los cambios en los horarios de servicio para Nochevieja y Año Nuevo.

Fin de año y Año Nuevo

Durante la celebración de fin de año y Año Nuevo sus autobuses estarán circulando en las calles con cambios en sus horarios de servicio.

El miércoles 31 de diciembre, los autobuses circularán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que, durante el feriado de Año Nuevo, el jueves 1 de enero, los vehículos trabajarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Para el Día de los Santos Reyes, cuyo feriado pasa para el 05 enero de 2026, el horario será de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

El administrador general de la entidad, Onéximo González, reiteró su llamado a la prudencia.

Pidió a la ciudadanía recibir el nuevo año con cordura, sin llegar a los excesos, pero, sobre todo, a no ingerir alcohol si van a conducir.

Será a partir del miércoles 07 de enero del 2026, cuando los autobuses de la OMSA circularán en las calles de manera habitual.