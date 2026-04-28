De hojas a rollos: la curiosa historia del papel higiénico

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Antes de la invención del papel higiénico, distintas culturas utilizaban materiales variados para la higiene personal. Los griegos recurrían a trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos empleaban esponjas atadas a varas de madera. En otras regiones se usaban trapos, pieles, césped o incluso hojas de coco y maíz.

Los primeros rollos

Los chinos fueron pioneros en crear papel específicamente para el aseo íntimo en el siglo II. Sin embargo, en sus inicios no era suave ni absorbente: contenía impurezas y tenía una textura áspera. Solo con el paso de los siglos se perfeccionó el proceso de fabricación, logrando la suavidad y resistencia actuales.

El más caro del mundo: Una empresa australiana, The Toilet Paper Man, elaboró un rollo con partículas de oro valorado en 1,3 millones de dólares.

Consumo global: En Estados Unidos cada persona utiliza en promedio 22 kg de papel higiénico al año, mientras que en Europa el consumo ronda los 8 kg y en Suecia alcanza los 15 kg por persona.

Innovación tecnológica: En China se han instalado dispensadores de papel higiénico con reconocimiento facial en baños públicos, buscando evitar el desperdicio.

Diseño de lujo: La marca Renova fabrica papel higiénico de tres capas, acolchado y en colores como negro, disponible en hoteles y espacios exclusivos de Europa.

Fabricación actual

El papel higiénico se produce a partir de fibras vegetales mezcladas con químicos para formar una pasta que luego se seca, se decora y se enrolla en cilindros. Finalmente, se corta en tamaños estándar y se empaqueta para su distribución.