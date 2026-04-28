Limpia, rasca y desenreda
De hojas a rollos: la curiosa historia del papel higiénico
Los chinos fueron pioneros en crear papel específicamente para el aseo íntimo en el siglo II. Sin embargo, en sus inicios no era suave ni absorbente
Antes de la invención del papel higiénico, distintas culturas utilizaban materiales variados para la higiene personal. Los griegos recurrían a trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos empleaban esponjas atadas a varas de madera. En otras regiones se usaban trapos, pieles, césped o incluso hojas de coco y maíz.
Los primeros rollos
Los chinos fueron pioneros en crear papel específicamente para el aseo íntimo en el siglo II. Sin embargo, en sus inicios no era suave ni absorbente: contenía impurezas y tenía una textura áspera. Solo con el paso de los siglos se perfeccionó el proceso de fabricación, logrando la suavidad y resistencia actuales.
El más caro del mundo: Una empresa australiana, The Toilet Paper Man, elaboró un rollo con partículas de oro valorado en 1,3 millones de dólares.
Consumo global: En Estados Unidos cada persona utiliza en promedio 22 kg de papel higiénico al año, mientras que en Europa el consumo ronda los 8 kg y en Suecia alcanza los 15 kg por persona.
Opinión
Algunos deseos en este nuevo año
Teófilo Quico Tabar
Innovación tecnológica: En China se han instalado dispensadores de papel higiénico con reconocimiento facial en baños públicos, buscando evitar el desperdicio.
Diseño de lujo: La marca Renova fabrica papel higiénico de tres capas, acolchado y en colores como negro, disponible en hoteles y espacios exclusivos de Europa.
Fabricación actual
El papel higiénico se produce a partir de fibras vegetales mezcladas con químicos para formar una pasta que luego se seca, se decora y se enrolla en cilindros. Finalmente, se corta en tamaños estándar y se empaqueta para su distribución.