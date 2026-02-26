¿Qué pasará hoy?
El horóscopo de este 26 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Se darán ciertas situaciones durante el día de hoy que despertarán tu curiosidad y deseo de nuevas vivencias. Medítalas.
TAURO (22/04 - 21/05)
Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Procura no tomar bandos ni ser partícipe directo de ellas.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Te tocará mediar en un conflicto. Vida social activa, te irá mejor en los encuentros con amigos que en tu relación de pareja.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Activa vida social. Aunque seas un tímido irrecuperable, es la hora de divertirte, serás el más osado. Sorprenderás a todos.
LEO (22/07 - 21/08)
Las situaciones de tensión que te tocarán vivir hoy no ayudarán a tu ya desmejorado estado de ánimo. No desesperes.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Encontrarás finalmente la motivación que te lleve a vivir la vida de una manera más activa y con un protagonismo más marcado.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Eres un elegido, tienes todo a tu favor para convertirte en un guerrero, solo debes reconocer tu espíritu competitivo y valiente.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
No tendrás la mejor predisposición para encarar los eventos que deberás atravesar en el día de hoy. Esto te hará cometer errores.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Descubrirás con desagrado que ciertas personas en las que habías depositado tu confianza no han sido del todo honestas contigo.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Estarás en sintonía mental y afectiva con la gente de tu entorno, tu carisma y buen humor te harán popular con tus amistades.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Deberás reprimir todo instinto que hubieras tenido en tus días pasados de soltería. Luz roja para decisiones financieras.