El horóscopo de este 26 de febrero del 2026

ARIES (21/03 - 21/04)

Se darán ciertas situaciones durante el día de hoy que despertarán tu curiosidad y deseo de nuevas vivencias. Medítalas.

TAURO (22/04 - 21/05)

Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Procura no tomar bandos ni ser partícipe directo de ellas.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Te tocará mediar en un conflicto. Vida social activa, te irá mejor en los encuentros con amigos que en tu relación de pareja.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Activa vida social. Aunque seas un tímido irrecuperable, es la hora de divertirte, serás el más osado. Sorprenderás a todos.

LEO (22/07 - 21/08)

Las situaciones de tensión que te tocarán vivir hoy no ayudarán a tu ya desmejorado estado de ánimo. No desesperes.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Encontrarás finalmente la motivación que te lleve a vivir la vida de una manera más activa y con un protagonismo más marcado.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Eres un elegido, tienes todo a tu favor para convertirte en un guerrero, solo debes reconocer tu espíritu competitivo y valiente.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

No tendrás la mejor predisposición para encarar los eventos que deberás atravesar en el día de hoy. Esto te hará cometer errores.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Descubrirás con desagrado que ciertas personas en las que habías depositado tu confianza no han sido del todo honestas contigo.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Estarás en sintonía mental y afectiva con la gente de tu entorno, tu carisma y buen humor te harán popular con tus amistades.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Deberás reprimir todo instinto que hubieras tenido en tus días pasados de soltería. Luz roja para decisiones financieras.