Lo que no deberías ignorar
Horóscopo de hoy: El mensaje que el universo tiene para ti hoy
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES 21/03 - 21/04
Hoy la superficialidad te resulta molesta y sientes deseos de llegar a lo último. Te darás cuenta de que el problema es menor.
TAURO 22/04 - 21/05
Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.
GÉMINIS 22/05 - 21/06
Hoy caerás en cuenta de cuán madurado sentimentalmente al estar considerando ciertos cursos de acción en la pareja.
CÁNCER 22/06 - 21/07
Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a alguien será a ti.
LEO 22/07 - 21/08
Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección.
VIRGO 22/08 - 21/09
Los momentos de diversión se podrán ver teñidos de dramatismo. No permitas que el pesimismo empañe tu felicidad. Cambia.
LIBRA 22/09 - 21/10
Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas del trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.
CAPRICORNIO 22/12 - 21/01
Las tensiones acumuladas recientemente te tendrán al borde de un ataque de nervios. Procura buscar algún cable a tierra.
ACUARIO 22/01 - 21/02
Estarás bastante desanimado en el día de hoy debido a que ciertos eventos no saldrán como lo esperabas. No desesperes.
PISCIS 22/02 - 21/03
Que los momentos difíciles vividos recientemente te den el combustible para tratar de mejorar tus relaciones personales.
Horóscopo
Horóscopo de hoy: señales que podrían cambiar tu día
Hoy