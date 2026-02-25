Horóscopo de hoy: El mensaje que el universo tiene para ti hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03 - 21/04

Hoy la superficialidad te resulta molesta y sientes deseos de llegar a lo último. Te darás cuenta de que el problema es menor.

TAURO 22/04 - 21/05

Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.

GÉMINIS 22/05 - 21/06

Hoy caerás en cuenta de cuán madurado sentimentalmente al estar considerando ciertos cursos de acción en la pareja.

CÁNCER 22/06 - 21/07

Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a alguien será a ti.

LEO 22/07 - 21/08

Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección.

VIRGO 22/08 - 21/09

Los momentos de diversión se podrán ver teñidos de dramatismo. No permitas que el pesimismo empañe tu felicidad. Cambia.

LIBRA 22/09 - 21/10

Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas del trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.

CAPRICORNIO 22/12 - 21/01

Las tensiones acumuladas recientemente te tendrán al borde de un ataque de nervios. Procura buscar algún cable a tierra.

ACUARIO 22/01 - 21/02

Estarás bastante desanimado en el día de hoy debido a que ciertos eventos no saldrán como lo esperabas. No desesperes.

PISCIS 22/02 - 21/03

Que los momentos difíciles vividos recientemente te den el combustible para tratar de mejorar tus relaciones personales.