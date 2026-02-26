Tabatinga se prepara para recibir Amazonas Fashion Week 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tabatinga, Brasil. — El próximo 20 de junio de 2026, la ciudad de Tabatinga será escenario del Amazonas Fashion Week, plataforma cultural orientada a posicionar la moda amazónica como motor de identidad, integración regional y desarrollo económico sostenible.

Con el respaldo y acompañamiento de la Gobernanza Municipal de Tabatinga liderada por el Prefeito (alcalde) Dr. Plínio Souza da Cruz, su esposa Claudia Marques Obando, la Secretaría de Cultura con Jerry Alves Grande y Elyjhon Silva Oliveira en la dirección de la Secretaría de Turismo de Tabatinga, esta edición reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la industria creativa como herramienta de transformación social.

La administración local ha facilitado apoyo logístico, articulación comunitaria e infraestructura para garantizar que el evento se desarrolle con estándares profesionales, consolidando a Tabatinga como punto estratégico dentro del circuito biocultural de la triple frontera.

Más que una pasarela, el Amazonas Fashion Week concibe una visión clara: Impulsar el talento amazónico hacia escenarios internacionales, conectar diseñadores, artistas y artesanos con nuevas oportunidades de mercado y promover una narrativa desde la tradición ancestral con propuestas contemporáneas.

Avanzan las jornadas de socialización presencial como la primera convocatoria oficial dirigida a diseñadores y artesanos locales, marcando un hito en la organización del evento. La respuesta fue calificada como altamente positiva, con una participación significativa de talentos emergentes interesados en formar parte de la edición 2026. De otro lado en Leticia, Colombia, se realizó la convocatoria a medios de comunicación, Lideres de organizaciones indígenas, identificados con las bondades de la filosofía de vida con AFW.

La iniciativa refuerza el objetivo del Amazonas Fashion Week , por construir el evento desde la base comunitaria, generando oportunidades reales para creadores de la región y fortaleciendo la economía cultural local.

En ediciones anteriores, el Amazonas Fashion Week ha reunido propuestas de moda inspiradas en la biodiversidad, la artesanía tradicional y las expresiones culturales propias de la Amazonía. Cada versión ha evidenciado un crecimiento sostenido en calidad de producción, participación regional y visibilidad mediática.

El evento se ha consolidado como un espacio de encuentro entre diseñadores, comunicadores, investigadores culturales y gestores de la industria creativa, ampliando su impacto más allá de la pasarela e integrando actividades académicas y artísticas.

La iniciativa es liderada por Esmeralda Harwood, fundadora y productora ejecutiva del Amazonas Fashion Week, quien ha impulsado el proyecto con una visión orientada a la profesionalización y proyección internacional de la moda amazónica.

El comité organizador cuenta además con el acompañamiento de Gloria Revelo, comunicadora y gestora cultural especialista en la región Amazónica, así como de las dominicanas Diurka Díaz, comunicadora, publicista e investigadora clínica, e Ivon G. Espinosa, publicista y abogada especializada en entretenimiento. Su participación aporta experiencia en comunicación estratégica, investigación cultural e integración en sector creativo.

El Amazonas Fashion Week 2026 busca consolidar a Tabatinga como un referente cultural de la Amazonía, promoviendo la moda como herramienta de integración, preservación cultural y desarrollo económico.

Con esta nueva edición, la ciudad se prepara para recibir diseñadores, artesanos y visitantes que verán en la Amazonía no solo un territorio de biodiversidad, sino también un escenario de innovación y creatividad con identidad propia.