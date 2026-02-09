Predicciones
Horóscopo de hoy 9 de febrero de 2025: ¿Suerte o no?
Siente la guía de los astros en tu vida hoy. Desde la armonía hasta nuevas conexiones, tu destino te espera.
ARIES 21/03-21/04
Tiempo de sembrar lo cosechado en la vida. Continúa poniendo lo mejor de ti, aunque por ahora no recibas lo que te mereces.
TAURO 22/04-21/05
Un amigo de suma confianza te hará conocer un lugar paradisíaco e inolvidable. Eso te dará un impulso para salir de la tristeza
GÉMINIS 22/05-2/06
Deberás comenzar a pagar por ciertos errores cometidos anteriormente. No protestes, aprende de ellos para así no repetirlos.
CANCER 22/06-2/07
Las discusiones comenzarán desde muy temprano para ti en el día. Y el resto de la jornada no será mucho mejor. Paciencia.
LEO 22/07-21/08
Después de todo un ciclo de fastidiosas peleas se vislumbra el tiempo de la armonía. Falta poco para que tus sueños se concreten.
VIRGO 22/08-21/09
Podrás hacerte un momento para planificar la jornada venidera de manera de utilizar los tiempos de la mejor forma posible.
LIBRA 22/09-21/10
Procura ser moderado con las palabras que uses en los pleitos que te tocarán vivir hoy. No te excedas por ningún motivo.
ESCORPIO 22/10-22/11
Lo que hasta ahora estuvo pendiente se realiza. Te atreverás a salir de todo lo que te limita y romperás fronteras.
SAGITARIO 2-212
Momento de mayor comunicación con amigos, grupos y organizaciones. Aprovecha este momento para mostrar tus verdaderos sentimientos.
CAPRICORNIO 2/12-2/01
No habrá resistencia cuando digas eso es lo que quiero, pero es fundamental que sepas a priori qué es en verdad lo que quieres.
ACUARIO 22/01-21/02
A pesar de poseer un amplio y nutrido grupo de amigos, conocerás gente en otros ámbitos que te resultará muy enriquecedora.
PISCIS 22/02-21/03
No olvides la ética, si eres ca- paz de llevar a cabo lo que deseas sin mirar a tu alrededor, obtendrás severas críticas. Ten cuidado.