Horóscopo de hoy, 20 de noviembre del 2025

* ARIES (21/03 - 21/04): Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación.

* TAURO (22/04 - 21/05): Día lleno de penurias tanto en lo laboral como en lo sentimental. Si tienes la posibilidad, quédate en tu casa.

* GÉMINIS (22/05 - 21/06): Tendencia a cometer errores en forma continua debi- do a la falta de atención. Ten cuidado con tu trabajo.

* CÁNCER (22/06 - 21/07): En el día de hoy se suscita- rán eventos que te llevarán al entendimiento de viejos enigmas. Tendencia a dispersarse en lo laboral.

* LEO (22/07 - 21/08): Debes intentar salir de la rutina hogareña. Las relaciones que no presentan cambios terminan por deteriorarse.

* VIRGO (22/08 - 21/09): Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes.

* LIBRA (22/09 - 21/10): Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral pero sobre todo a nivel sentimental.

* ESCORPIO (22/10 - 22/11) : Pronto te verás obligado a ocuparte de ti mismo. Aceptarás esa tarea que tal vez te demande más esfuerzo de lo normal.

* SAGITARIO (23/11 - 21/12): Estarás de humor para aprender pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho no es el momento adecuado.

* CAPRICORNIO (22/12 - 21/01) : Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción.

* ACUARIO (22/01 - 21/02): Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas.

* PISCIS (22/02 - 21/03): Piensa antes de actuar. Tendrás noticias de amigos que han estado fuera de contacto. Los secretos revelados son oportunos.