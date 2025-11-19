Esta es la predicción del horóscopo para este miércoles 19 de noviembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04): Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación.

TAURO (22/04 - 21/05): Día lleno de penurias tanto en lo laboral como en lo sentimental. Si tienes la posibilidad, quédate en tu casa.

GÉMINIS (22/05 - 21/06): Tendencia a cometer errores en forma continua debido a la falta de atención. Ten cuidado con tu trabajo.

CÁNCER (22/06 - 21/07): En el día de hoy se suscitarán eventos que te llevarán al entendimiento de viejos enigmas. Tendencia a dispersarse en lo laboral.

LEO (22/07 - 21/08): Debes intentar salir de la rutina hogareña. Las relaciones que no presentan cambios terminan por deteriorarse.

VIRGO (22/08 - 21/09): Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes.

LIBRA (22/09 - 21/10): Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral, pero sobre todo a nivel sentimental.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo.

CAPRICORNIO 22/12 - 21/01

Te notarás sensible, bastante nervioso y un poco desatento el día de hoy. A pesar de esto, la fortuna te sonreirá.

ACUARIO 22/01 - 21/02

La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.

PISCIS 22/02 - 21/03

Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados.