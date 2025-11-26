Horóscopo de hoy, 26 de noviembre: qué dicen los astros para cada signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.

TAURO 22/04-21/05

Deberás entender que el mundo no está únicamente para que satisfagas tus necesidades. Despierta a la realidad.

GÉMINIS 22/05-21/06

Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.

CÁNCER 22/06-21/07

Recibirás una noticia que significará un golpe a tu orgullo. No te pongas mal, es algo pasajero por lo que no vale la pena sufrir.

LEO 22/07-21/08

Hoy no tendrás el valor suficiente para darle a alguien cercano una noticia que no será de su agrado. No dejes pasar el tiempo.

VIRGO 22/08-21/09

Todo se dará para que puedas tener un fin de semana perfecto en compañía de tus seres queridos. Descansa la mente.

LIBRA 22/09-21/10

Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada

de hoy. Aprovéchala.

SAGITARIO 23/11-21/12

Deberás aceptar que has sido tú el responsable por la reciente separación con tus seres queridos. Enfrenta tus culpas.

CAPRICORNIO 2/12-2/01

Dedícate a poner en orden las cosas de tu casa. La desorganización está haciendo estragos y es hora de terminar con el caos.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy estarás todo el tiempo a la defensiva. Relájate, que nadie pretende atacarte. El peligro está dentro de tu entorno familiar.

PISCIS 22/02-21/03

Hoy puede ser un gran día, depende de cómo lo enfrentes. Por lo pronto, hay pronóstico de tormentas en el hogar.