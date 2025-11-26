Lea aquí
Horóscopo de hoy, 26 de noviembre: qué dicen los astros para cada signo
ARIES 21/03-21/04
Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.
TAURO 22/04-21/05
Deberás entender que el mundo no está únicamente para que satisfagas tus necesidades. Despierta a la realidad.
GÉMINIS 22/05-21/06
Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.
CÁNCER 22/06-21/07
Recibirás una noticia que significará un golpe a tu orgullo. No te pongas mal, es algo pasajero por lo que no vale la pena sufrir.
LEO 22/07-21/08
Hoy no tendrás el valor suficiente para darle a alguien cercano una noticia que no será de su agrado. No dejes pasar el tiempo.
VIRGO 22/08-21/09
Todo se dará para que puedas tener un fin de semana perfecto en compañía de tus seres queridos. Descansa la mente.
LIBRA 22/09-21/10
Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada
de hoy. Aprovéchala.
SAGITARIO 23/11-21/12
Deberás aceptar que has sido tú el responsable por la reciente separación con tus seres queridos. Enfrenta tus culpas.
CAPRICORNIO 2/12-2/01
Dedícate a poner en orden las cosas de tu casa. La desorganización está haciendo estragos y es hora de terminar con el caos.
ACUARIO 22/01-21/02
Hoy estarás todo el tiempo a la defensiva. Relájate, que nadie pretende atacarte. El peligro está dentro de tu entorno familiar.
PISCIS 22/02-21/03
Hoy puede ser un gran día, depende de cómo lo enfrentes. Por lo pronto, hay pronóstico de tormentas en el hogar.