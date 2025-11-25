Lea aquí el horóscopo de este martes 25 de noviembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

* ARIES 21/03 - 21/04: Estás pasando por un período de cambios que te tiene muy agitado. Recuerda que encontrarás apoyo en casa.

* TAURO 22/04 - 21/05: Se acrecienta tu confianza en ti mismo, en tu patrimonio y en tu selecto círculo social. Tiempo de cambios radicales se avecinan.

* GÉMINIS 22/05 - 21/06: Estarás sociable y generoso. Es el día ideal para buscar soluciones a algunos de los problemas de los que más te quieren.

* CÁNCER 22/06 - 21/07: Un momento de claridad te dará la fórmula para solucionar el problema familiar que te está angustiando. Relájate y actúa con calma.

* LEO 22/07 - 21/08: Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por el suelo. Mal ambiente laboral, ten cuidado.

* VIRGO 22/08 - 21/09: Se pondrán de manifiesto los conflictos de familia. Un cambio trascendente te aguarda, aprovecharás las oportunidades.

* LIBRA 22/09 - 21/10: Ten un poco de paciencia y cuida tus pasos, no siempre es recomendable seguir haciendo las cosas apresuradamente.

* ESCORPIO 22/10 - 22/11: Si algo te parece injusto trata de solucionarlo de la mejor manera posible y evita los enfrentamientos sin sentido.

* SAGITARIO 23/11 - 21/12: Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no manipular, inmiscuirte en asuntos ajenos es pérdida de tiempo.

* CAPRICORNIO 22/12 - 21/01: Trabajador hábil y eficiente, no pones mala cara ante las tareas difíciles, que cumples con el deseo de realizar algo útil.

* ACUARIO 22/01 - 21/02: Tu impulsividad podría herir a los demás. Hoy, piensa dos veces antes de hacer o decir algo que incomode a los demás.

* PISCIS 22/02 - 21/03: Tu tendencia a la excentricidad puede crear mala imagen a tu alrededor. Hoy trata de mostrar la persona que realmente eres.