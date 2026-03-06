Horóscopo de hoy: las señales que podrían marcar tu día según tu signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Tendrás una jornada difícil que acabará de la peor manera cuando caigas en discusiones con amigos cercanos. Cuidado.

TAURO (22/04 - 21/05)

Esas clases de idioma que tenías pensado tomar resultarán efectivas para tu actividad laboral. Inscríbete y comienza a estudiar.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Los nervios y la ansiedad propios de cualquier cambio se disiparán en el día de hoy, ya que una buena noticia llegará a tus oídos.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Hoy podrías dedicarte a realizar esos trámites que tienes pendientes y que venías postergando desde hace tiempo. No se harán ganar.

LEO (22/07 - 21/08)

Tú te sientes una persona querida en tu trabajo, pero no es así. Hoy puedes comenzar a revertir el concepto que tienen de ti.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Te verás en la posición de quitar un mal terreno a la hora de conquistar la confianza de personas que sabes son de fuerte influencia.

LIBRA (22/09 - 21/10)

No podrás evitar discutir con amigos cercanos sin llegar a un punto de acuerdo posible. No te dejes llevar por el temperamento.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

No dejes que tu impaciencia ponga en incapacidad de escuchar se ponga de manifiesto en la jornada. Cuidado con tus reacciones.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Deberás recurrir al uso de fuertes palabras para poder llegar a hacerte entender a los ojos de personas allegadas. Cuidado.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Una noticia de alguien que hace mucho no ves te alegrará el día pero a la vez te hará olvidar compromisos que debías cumplir.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Hoy no habrá quien te detenga. Estarás con las baterías recargadas y con el mejor ánimo, y no pararás de producir.

PISCIS (22/02 - 21/03)

No pierdas tiempo en discusiones y argumentaciones. Mejor resérvate energía para los conflictos que surgirán durante la noche.