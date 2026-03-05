Así influirán los astros en tu horóscopo de hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Esas clases de informática que tenías pensado tomar resultarán efectivas para tu actividad laboral. Comienza a estudiar.

TAURO (22/04 - 21/05)

Los nervios propios de cualquier cambio brusco se disiparán en el día de hoy, ya que un excelente comentario llegará hasta ti.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Sucederá algo que te hará pensar que quienes dicen ser tus amigos no son tan sinceros como parecen. Analízalos mejor.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Modela un poco tu carácter y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, así te evitarás varias peleas.

LEO (22/07 - 21/08)

Que las lecciones duras que debiste experimentar en tu pasado se afiancen en tu personalidad evitando repetir errores.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Lograrás juntar la fuerza de voluntad necesaria para encarar un cambio dramático en tu rutina diaria a partir del día de hoy.

LIBRA (22/09 - 21/10)

El día de hoy dedicate a solucionar lo urgente. No pierdas tiempo en nimiedades o padecerás las consecuencias.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Hoy te levantarás con las energías renovadas, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán ponerte de mal humor.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero una persona te manejará a su antojo y tendrás que obedecer.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Hoy sientes que nada te satisface y te molestará estar rodeado de gente. Cálmate y regálate un tiempo para ti.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Finalmente llegará al límite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación.

PISCIS (22/02 - 20/03)

La sistemática repetición de fracasos a cierto nivel emocional en tu vida está haciendo de la frustración una compañera constante.