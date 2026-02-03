Horóscopo
Lo que los astros te tienen preparado hoy, signo por signo
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Todos los imprevistos que pudiesen ocurrir hoy se solucionarán sin máximo esfuerzo de tu parte. Ten cuidado en las opciones.
TAURO (22/04 – 21/05)
Hoy pueden plantarse conflictos o deseos insatisfechos, posiblemente debidos a la inseguridad de estos últimos días.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Quizá te sientas atrapado, desilusionado e inquieto. Levanta ese ánimo, todo pasa, lo que queda es lo que has hecho en la vida.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Evita la hipocresía y mantén los oídos atentos a quienes están a tu alrededor, porque pueden desembocar en discordias.
LEO (22/07 – 22/08)
Lo más importante es que actúes con naturalidad y seas tú mismo. No es bueno aparentar ser quien no eres para agradar.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Hay muchas cosas positivas que están a tu alrededor, es cuestión de mirar y darte cuenta cuáles son.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Entrarás en un periodo de transformación general, aunque éste se notará más en el plano intelectual que emocional.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Te buscarán tiempo para hacerles el favor de controlarles el gusto. Muéstrate a la altura y mantén siempre la calma.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Las noticias que recibas hoy te parecerán inciertas al principio, pero la noticia siguiente lo aclarará.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Si te obligan a cargar con responsabilidades excesivas, piénsalo dos veces, puede ser demasiado para ti. No te sobre exijas.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Trata de hacer uso de tu capacidad de comunicación, no siempre es recomendable discutir sin ningún sentido y por pequeñeces.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Una nueva actividad te sacará de la rutina que te estresa mucho. Aprovecha esta situación a más no poder. No suelen repetirse.