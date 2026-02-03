Lo que los astros te tienen preparado hoy, signo por signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Todos los imprevistos que pudiesen ocurrir hoy se solucionarán sin máximo esfuerzo de tu parte. Ten cuidado en las opciones.

TAURO (22/04 – 21/05)

Hoy pueden plantarse conflictos o deseos insatisfechos, posiblemente debidos a la inseguridad de estos últimos días.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Quizá te sientas atrapado, desilusionado e inquieto. Levanta ese ánimo, todo pasa, lo que queda es lo que has hecho en la vida.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Evita la hipocresía y mantén los oídos atentos a quienes están a tu alrededor, porque pueden desembocar en discordias.

LEO (22/07 – 22/08)

Lo más importante es que actúes con naturalidad y seas tú mismo. No es bueno aparentar ser quien no eres para agradar.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Hay muchas cosas positivas que están a tu alrededor, es cuestión de mirar y darte cuenta cuáles son.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Entrarás en un periodo de transformación general, aunque éste se notará más en el plano intelectual que emocional.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Te buscarán tiempo para hacerles el favor de controlarles el gusto. Muéstrate a la altura y mantén siempre la calma.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Las noticias que recibas hoy te parecerán inciertas al principio, pero la noticia siguiente lo aclarará.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Si te obligan a cargar con responsabilidades excesivas, piénsalo dos veces, puede ser demasiado para ti. No te sobre exijas.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Trata de hacer uso de tu capacidad de comunicación, no siempre es recomendable discutir sin ningún sentido y por pequeñeces.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Una nueva actividad te sacará de la rutina que te estresa mucho. Aprovecha esta situación a más no poder. No suelen repetirse.