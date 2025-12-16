¿Qué te depara el destino hoy?
Este es el horóscopo de este martes 16 de diciembre 2025
Las energías astrales marcan el pulso de este martes 16 de diciembre de 2025, un día propicio para tomar decisiones, aclarar emociones y enfocarse en lo que realmente importa.
Descubre qué te deparan los astros en el amor, el trabajo y la salud según tu signo zodiacal por el vidente Juan Jiménez Coll.
Aries: Una semana para sanar el pasado, allí donde ni Dios puede actuar y solo el perdón y el olvido curan para siempre. Se feliz! 14-24
Tauro: Todo es mente y lo sabes y conoces tu poder mental, no olvides usarlo a tu favor y de los tuyos! Piensa lo bueno y se te dará! 15-23
Géminis: Piensa en tus sueños, créelo con todo tu corazón y con toda tu mente y verás manifestarse por más difícil que sea! Tú puedes! 15-10
Cáncer: Necesitas liberar tu alma y tu aura de muchas heridas emocionales y espirituales que gente querida te han hecho! Libérate! 45-27
Leo: Semana de logros y victorias esperadas por largo tiempo! Estarás celebrando alegrías y brindando por buenas noticias! Disfruta! 44-18
Virgo: Tu mundo de los sueños estará revelándote cosas importantes, préstale atención a lo que veas ahí! Días de intuición pre clara! 84-52
Libra: A veces el amor es como un estallido repentino, una luz que llega de un pronto, aprende a aprovechar esa ráfaga de luz ahora! 07-21
Escorpio: Buenas noticias en el trabajo, en la familia y en el amor, aprovecha esta buena racha de energía linda. Perfúmate con aceite de limón! 34-28
Sagitario: Estarás viviendo días de paz y tranquilidad en el amor y el trabajo, serás muy feliz esta semana. Cuida tu dinero, podrías tener pérdidas! 07-11
Capricornio: Momentos difíciles en el trabajo que podrás superar con paciencia y buena comunicación. En el amor días hermosos de armonía. 14-37
Acuario: Una mudanza será el centro de atención esta semana, no demores en hacerlo! El trabajo será motivo de grandes alegrías y cambios! 16-85
Piscis: Un antiguo amor te llamará, cuidado, no cedas a la tentación! En el trabajo una situación negativa será aclarada a tu favor! Buena suerte! 38-09
El tarotista informó que esta predicción es válido para la semana entera.
El arquitecto, quiromante, espiritista, intérprete de sueños dijo que las predicciones cuentan con un 95% de aciertos.
