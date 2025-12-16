Este es el horóscopo de este martes 16 de diciembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Descubre qué te deparan los astros en el amor, el trabajo y la salud según tu signo zodiacal por el vidente Juan Jiménez Coll.

Aries: Una semana para sanar el pasado, allí donde ni Dios puede actuar y solo el perdón y el olvido curan para siempre. Se feliz! 14-24

Tauro: Todo es mente y lo sabes y conoces tu poder mental, no olvides usarlo a tu favor y de los tuyos! Piensa lo bueno y se te dará! 15-23

Géminis: Piensa en tus sueños, créelo con todo tu corazón y con toda tu mente y verás manifestarse por más difícil que sea! Tú puedes! 15-10

Cáncer: Necesitas liberar tu alma y tu aura de muchas heridas emocionales y espirituales que gente querida te han hecho! Libérate! 45-27

Leo: Semana de logros y victorias esperadas por largo tiempo! Estarás celebrando alegrías y brindando por buenas noticias! Disfruta! 44-18

Virgo: Tu mundo de los sueños estará revelándote cosas importantes, préstale atención a lo que veas ahí! Días de intuición pre clara! 84-52

Libra: A veces el amor es como un estallido repentino, una luz que llega de un pronto, aprende a aprovechar esa ráfaga de luz ahora! 07-21

Escorpio: Buenas noticias en el trabajo, en la familia y en el amor, aprovecha esta buena racha de energía linda. Perfúmate con aceite de limón! 34-28

Sagitario: Estarás viviendo días de paz y tranquilidad en el amor y el trabajo, serás muy feliz esta semana. Cuida tu dinero, podrías tener pérdidas! 07-11

Capricornio: Momentos difíciles en el trabajo que podrás superar con paciencia y buena comunicación. En el amor días hermosos de armonía. 14-37

Acuario: Una mudanza será el centro de atención esta semana, no demores en hacerlo! El trabajo será motivo de grandes alegrías y cambios! 16-85

Piscis: Un antiguo amor te llamará, cuidado, no cedas a la tentación! En el trabajo una situación negativa será aclarada a tu favor! Buena suerte! 38-09

El tarotista informó que esta predicción es válido para la semana entera.

El arquitecto, quiromante, espiritista, intérprete de sueños dijo que las predicciones cuentan con un 95% de aciertos.

Para consultas llamar al 1-829-915-6604.