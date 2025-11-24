Interesante
Este es el horóscopo de este lunes 24 de noviembre del 2025
ARIES 21/03-21/04
Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban.
TAURO 22/04-21/05
Intentarás a toda costa callar ciertas verdades que tu conciencia te dictará hoy. Enfrenta tus fantasmas y ponles punto final.
GÉMINIS 22/05-21/06
Aprovecha tu fluidez verbal de la jornada para ayudar a un amigo a salir de una situación difícil a nivel emocional.
CANCER 22/06-20/07
En la jornada de hoy deberás dejar caer la máscara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.
LEO 22/07-21/08
Hoy te preocuparás demasiado de tu imagen. Alguien te dirá algo que hará tambalear el concepto que tenías de ti mismo.
VIRGO 22/08-21/09
Te mostrarás renuente a tener ciertas conversaciones que sabes te obligarán a aceptar que has estado errado en tus decisiones.
LIBRA 22/09-21/10
Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tu familia siempre tiene palabras de aliento para ti. Pero esta vez no compartirán la decisión que tomaste y no lograrás su apoyo.
SAGITARIO 23/11-21/12
Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada.
ACUARIO 22/01-21/02
Sentirás muy presente la compañía de la soledad en la jornada. Busca la compañía de seres queridos para sortear este momento.
PISCIS 22/02-21/03
Encontrarás que es más sencillo sobrellevar la soledad cuando encuentras una forma de canalizar tus energías. Aprovéchala.