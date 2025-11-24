Este es el horóscopo de este lunes 24 de noviembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban.

TAURO 22/04-21/05

Intentarás a toda costa callar ciertas verdades que tu conciencia te dictará hoy. Enfrenta tus fantasmas y ponles punto final.

GÉMINIS 22/05-21/06

Aprovecha tu fluidez verbal de la jornada para ayudar a un amigo a salir de una situación difícil a nivel emocional.

CANCER 22/06-20/07

En la jornada de hoy deberás dejar caer la máscara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.

LEO 22/07-21/08

Hoy te preocuparás demasiado de tu imagen. Alguien te dirá algo que hará tambalear el concepto que tenías de ti mismo.

VIRGO 22/08-21/09

Te mostrarás renuente a tener ciertas conversaciones que sabes te obligarán a aceptar que has estado errado en tus decisiones.

LIBRA 22/09-21/10

Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tu familia siempre tiene palabras de aliento para ti. Pero esta vez no compartirán la decisión que tomaste y no lograrás su apoyo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Tu vida social será muy intensa. Eventos, reuniones con amigos, encuentros con gente interesante, no te quedará tiempo para nada.

ACUARIO 22/01-21/02

Sentirás muy presente la compañía de la soledad en la jornada. Busca la compañía de seres queridos para sortear este momento.

PISCIS 22/02-21/03

Encontrarás que es más sencillo sobrellevar la soledad cuando encuentras una forma de canalizar tus energías. Aprovéchala.