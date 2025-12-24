Predicciones
Lo que te depara el horóscopo en Nochebuena: desafíos y sorpresas para cada signo
Descubre lo que el horóscopo tiene preparado para hoy. ¡Aries, Cáncer y Acuario tienen sorpresas aguardando! No te lo pierdas.
ARIES 21/03-21/04
Será un día en el que tendrás que hacer frente a tus problemas, no puedes huir más de ellos por- que de ese modo no aprendes nada.
TAURO 22/04-21/05
Hoy será un día tranquilo y posiblemente con alguna que otra sorpresa, pero puede ser que no sea de las mejores.
GÉMINIS 22/05-21/06
Es un periodo en el que experimentarás malos entendidos a la hora de expresarte. Mide tus palabras y evita comentarios desatinados.
CÁNCER 22/06-21/07
Se abren nuevos caminos y posibilidades, aparecerán en escena nuevos horizontes que hasta ahora no imaginabas posibles.
LEO 22/07-21/08
Te espera un día bastante difícil en el que talvez sientas demasiada ansiedad. Podrías tener problemas materiales.
Horóscopo
El horóscopo de este martes 23 de diciembre 2025
Hoy
VIRGO 22/08-21/09
Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados.
Te serán muy útiles para no agobiarte luego con muchas cosas.
LIBRA 22/09-21/10
Una reunión virtual te pone en contacto con extranjeros y te da oportunidad de brillar. La apariencia personal es importante en una videollamada,
ESCORPIO 22/10-22/11
Es un buen momento para comenzar a realizar aquello
que vienes postergando. Ten en cuenta que te llevará tiempo terminarlo.
SAGITARIO 2/-2/12
Si quieres progresar en tu carrera, hoy no es día para
ultimátum. Ten paciencia y asegúrate de llegar al nivel que deseas y mereces.
CAPRICORNIO2/12-2/01
Tendrás varias alternativas y deberás decidir cuál es la que más te conviene. Si es posible, demo- rala toma de decisiones.
ACUARIO 22/01-21/02
Gozarás de un ánimo excelente y disfrutarás al compartir tu tiempo con tus seres queridos. Posibilidad de un viaje junto a ellos luego de la pandemia.
PISCIS 22/02-21/03
Con tus consejos y apoyo ayudarás a varios miembros
de tu familia a superar sus problemas y tener éxito en sus finanzas.