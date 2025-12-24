Lo que te depara el horóscopo en Nochebuena: desafíos y sorpresas para cada signo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Será un día en el que tendrás que hacer frente a tus problemas, no puedes huir más de ellos por- que de ese modo no aprendes nada.

TAURO 22/04-21/05

Hoy será un día tranquilo y posiblemente con alguna que otra sorpresa, pero puede ser que no sea de las mejores.

GÉMINIS 22/05-21/06

Es un periodo en el que experimentarás malos entendidos a la hora de expresarte. Mide tus palabras y evita comentarios desatinados.

CÁNCER 22/06-21/07

Se abren nuevos caminos y posibilidades, aparecerán en escena nuevos horizontes que hasta ahora no imaginabas posibles.

LEO 22/07-21/08

Te espera un día bastante difícil en el que talvez sientas demasiada ansiedad. Podrías tener problemas materiales.

VIRGO 22/08-21/09

Deberías empezar esos proyectos que tenías olvidados.

Te serán muy útiles para no agobiarte luego con muchas cosas.

LIBRA 22/09-21/10

Una reunión virtual te pone en contacto con extranjeros y te da oportunidad de brillar. La apariencia personal es importante en una videollamada,

ESCORPIO 22/10-22/11

Es un buen momento para comenzar a realizar aquello

que vienes postergando. Ten en cuenta que te llevará tiempo terminarlo.

SAGITARIO 2/-2/12

Si quieres progresar en tu carrera, hoy no es día para

ultimátum. Ten paciencia y asegúrate de llegar al nivel que deseas y mereces.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Tendrás varias alternativas y deberás decidir cuál es la que más te conviene. Si es posible, demo- rala toma de decisiones.

ACUARIO 22/01-21/02

Gozarás de un ánimo excelente y disfrutarás al compartir tu tiempo con tus seres queridos. Posibilidad de un viaje junto a ellos luego de la pandemia.

PISCIS 22/02-21/03

Con tus consejos y apoyo ayudarás a varios miembros

de tu familia a superar sus problemas y tener éxito en sus finanzas.